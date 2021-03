URGENT - "Je suis inquiet pour la féria, on va être obligé de la repousser", Jean-Paul Fournier

Aura-t-elle lieu ? Rien n'est moins sûr, en tout cas certainement pas aux dates prévues (20-24 mai 2021). La féria de Nîmes est sérieusement menacée par la pandémie de covid-19, selon le maire, qui se confie ce jeudi matin en exclusivité sur France Bleu Gard Lozère. "Je suis un peu inquiet pour la féria, avoue Jean-Paul Fournier. La féria est proche, fin mai. Il y a une décision à prendre dans les jours qui viennent, je vais rencontrer Simon Casas pour l'organisation". Difficile de l'organiser ? "Oui, ça paraît effectivement compliqué. On est à quelques jours de cette grande fête populaire nîmoise. On va être obligé de la repousser. J'espère toujours. Mais les indicateurs que j'ai me disent on va vraisemblablement repousser cette féria"

Au 17 mars 2021, le département Gard recense 208 hospitalisations en cours pour cause de COVID-19 dont 44 en réanimation. Après hospitalisation, 2 026 patients sont de retour à leur domicile. À cette même date, 467 personnes sont décédées à l'hôpital depuis le début de l'épidémie.