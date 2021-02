Uriage-les-Bains : "L'épicerie de Carine" rouvre ses portes et accueille des chefs étoilés

"L'épicerie de Carine" est une vraie institution à Uriage-les-Bains. La petite boutique est installée dans cette commune - située sur la route d'accès de la station de Chamrousse en Isère - depuis 2007. Au début de l'année, Carine Aribert a eu envie de changement. Elle a donc décidé de refaire son magasin du sol au plafond. Le magasin a rouvert début février.

L'intérieur de la boutique a été rénovée par Anne-Maud Mauduech, architecte © Radio France - Chloé Cenard

La propriétaire voulait surtout élargir son offre"Osez la cuisine étoilée". Elle vendait déjà les plats de Christophe Aribert, chef deux étoiles de "Maison Aribert" à Uriage-les-Bains. Désormais, les clients peuvent acheter les repas de Jean Sulpice (L’Auberge du Père Bise, deux étoiles) ou encore d'Anne-Sophie Pic (La Maison Pic, trois étoiles) : "D'autres chefs vont venir après pour embellir les frigos de l'épicerie comme Pierre Reboul [ndlr : Château de la Pioline à Aix-en-Provence, une étoile]. Nous voulons essayer d'avoir des nouveautés", précise Carine Aribert.

Carine Aribert est la propriétaire de la boutique © Radio France - Chloé Cenard

Des plats gourmands

L'épicerie ressemble à un petit chalet. Le lambris côtoie les étagères en fer et les guirlandes lumineuses. Huile de noix, vin, tartinades ou encore chocolat. Au-delà des produits locaux, il y a deux grands frigos où sont stockés les plats gastronomiques. Le menu du jour c'est celui de Christophe Aribert : "Nous avons fait de la pintade rôtie aux champignons et aux châtaignes, du cristivomer - un poisson d'eau douce - avec un risotto d'orge et un gâteau au chocolat et à l'orange".

Le menu est toujours inscrit sur l'ardoise devant le magasin et sur Facebook © Radio France - Chloé Cenard

Fidéliser les clients

Les restaurants sont fermés depuis le 29 octobre 2020. Beaucoup de restaurateurs passent par la vente à emporter pour tenter de se diversifier : "Les gens aiment vraiment bien cette petite formule, surtout en ce moment. Les gens viennent pour un repas pour deux ou pour de grandes occasions, les anniversaires par exemple", explique Carine Aribert. Christophe Aribert a préparé des menus spéciaux pour le Nouvel An ou encore pour la Saint-Valentin [ndlr : 80 euros le menu]. "Le but c'est de garder le lien avec les clients", explique le chef. Pour se procurer un plat, rien de plus simple : Carine Aribert affiche le menu sur sa page Facebook et devant sa vitrine. Les clients doivent ensuite réserver.

Il y a de tout dans la boutique de Carine © Radio France - Chloé Cenard

Mercotte, une cliente fidèle

Parmi les clients fidèles de cette petite boutique : Mercotte. Jury de l'émission Le Meilleur Pâtissier avec Cyril Lignac sur M6 et originaire de Savoie. Elle est amie avec Carine Aribert depuis des années et ne manque jamais une occasion de faire ses courses ici. "Je vais acheter des anchois, du rooibos à la vanille que je ne connaissais pas et puis après je ne sais pas trop, je vais regarder mais pas trop parce qu'il faut que je fasse attention, il ne faut pas que je sois trop gourmande", rigole-t-elle. Mercotte se prête au jeu. Elle prend la pose pour des photos avec les fans de l'émission puis donne des conseils de cuisine.