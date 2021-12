US Chauvigny - OM : les 1.000 premiers billets vendus en quelques heures

Certains ont passé la nuit sur place ! A l'ouverture de la vente, ce mercredi matin, à 9 heures, une file d'attente interminable parcourait le parking de la salle de la Poterie. Et malgré la fatigue, les fidèles supporters de l'US Chauvigny trépignaient d'impatience. En seulement trois heures, le stock de 1.000 billets était écoulé. Plusieurs centaines de supporters qui attendaient encore sont donc rentrés bredouilles.

"On n'a pas dormi !"

Avant l'ouverture des portes ce mercredi matin, des centaines de supporters étaient au rendez-vous. Et certains attendaient depuis plusieurs heures. Les tous premiers arrivés ont même passé la nuit sur le parking. C'est le cas de Roméo et son groupe de copains arrivés mardi soir sur les coups de 23 heures : "On n'a pas dormi, ça commence à fatiguer au niveau des jambes!"

Mais l'évènement était incontournable pour ces fidèles supporters : "C'est extraordinaire ! Face à Marseille, ce sera le match de leur vie." Et au moment de l'ouverture de la billetterie : "La course poursuite est lancée". Les supporters sont invités à passer la porte par groupe de 10.

Derrière le stand, trônent les 1 000 billets. Mais les achats sont rationnés : quatre par personne maximum. Alors la grande majorité des supporters font le plein : "pour des amis, la famille… ceux qui travaillent aujourd'hui"

"Les parkings sont pleins, il y a la queue"

Matthieu et son fils Marius faisaient la queue depuis 4 heures du matin et une fois les billets en mains : "C'est fait ! On a attendu longtemps mais maintenant on est soulagé ! Hâte d'y être, de voir un beau match et d'être derrière Chauvigny."

Devant cet engouement, les organisateurs et l'encadrement du club amateur n'en reviennent pas. Eric Chevalier est bénévole : "Les parkings sont pleins, il y a la queue. Pour la ville c'est magnifique et puis pour les joueurs ! On le vivra peut-être qu'une seule fois dans notre vie donc on en profite, c'est un travail pas possible mais c'est jouissif ! "

Très ému, le gardien du club, Julien Caillaud, est passé assister à la vente : " De voir ma ville, ma famille faire la queue, j'ai des étoiles plein les yeux. C'est somptueux de voir ce rassemblement et ça fait chaud au cœur."

Tout au bout de la file d'attente, les supporters prennent leur mal en patience. S'ils continuent d'espérer, ils savent que le stock s'écoule vite. "Il y aura des déçus", regrette Vincent Dumonteil, membre de l'encadrement de l'US Chauvigny.

Quelques heures plus tard effectivement, à 12h15, une supportrice achète les trois dernières places. Sur le parking plusieurs centaines de personnes rentreront chez eux bredouille. "Ca s'est très bien passé, ils ont très bien compris et certains se sont rabattus sur la boutique pour acheter des goodies", explique Vincent Dumonteil.

Les dirigeants attendent une réunion en préfecture en fin de journée pour savoir s'ils pourront mettre en vente une nouvelle fournée de billets demain.