Usage du 49.3 : "c'est un aveu de faiblesse d'Elisabeth Borne", selon le politologue normand Christophe Boutin

Au lendemain de l'usage du 49.3, pour faire passer la réforme des retraites, déclenché par Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale, l'opposition s'attèle au dépôt de motions de censure. Le Rassemblement National va en déposer une, tandis que la NUPES annonce, via la voix de Jean-Luc Mélenchon, ne pas en déposer pour voter, celle du groupe Liot. Christophe Boutin, politologue et enseignant à l'université de Caen est l'invité de France Bleu Normandie ce vendredi.

France Bleu : Pourquoi ce 49.3 est-il si particulier ?

Christophe Boutin : Il est particulier parce qu'on est dans une période de tension peut-être un peu particulière, avec des mobilisations de rue qui ont été importantes. Pour autant, il est tout à fait dans la logique de l'utilisation même de cet article. Lorsqu'un gouvernement ne dispose pas d'une majorité absolue, lorsqu'il sent qu'il y a un doute sur l'existence d'une majorité sur un texte, effectivement il engage sa responsabilité, c'est-à-dire qu'il met les députés en mesure de choisir soit il vote une motion de censure. À ce moment là, le gouvernement tombe et le texte disparaît avec lui. Soit la motion de censure n'est pas votée et dans ce cas là, le texte est considéré comme adopté, bien qu'il n'ait pas été voté.

Pourquoi passe-t-il aussi mal ?

Parce qu'il y a eu une mobilisation de rue très importante, qu'il passe mal parce qu'il est présenté comme une épreuve de force. C'est vrai que c'est toujours un petit peu une épreuve de force en la matière. Mais je dirai pas plus, pas moins que l'utilisation, par exemple, de l'article 47-1 qui est un article réservé aux lois de financement de la Sécurité sociale et qui prévoit des délais plus courts à l'Assemblée pour discuter des textes et des articles que sur lesquels on a choisis de s'appuyer pour cette réforme des retraites.

Selon vous, c'est quoi ? C'est le signe d'un aveu de faiblesse de la part d'Emmanuel Macron ?

C'est le signe d'un abus de faiblesse de la part d'Elisabeth Borne. On avait annoncé a priori qu'elle devrait avoir une majorité pour ce texte, qu'elle n'aurait pas besoin de mettre en œuvre le 49.3. Il y a eu des débats avec l'Elysée jusqu'au dernier moment de l'engagement de cette responsabilité et elle a dû se rendre compte à l'évidence non, elle n'avait pas de majorité sûre. Elle pouvait disposer peut être de cinq voix de majorité, mais il y avait un doute et elle a choisi le 49.3 comme solution.

Alors on entend beaucoup parler de crise politique crise de régime, crise sociale, crise majeure. C'est le cas selon vous ? C'est exagéré ?

C'est sans doute un peu exagéré. Maintenant, effectivement, qu'il y ait une crise politique, c'est réel puisqu'on a une opposition et une majorité qui n'arrivent pas à trouver de consensus sur les textes. Le débat parlementaire semble un petit peu figé. De la même manière, le débat social semble lui aussi figé à partir du moment où, dès le début de cette réforme des retraites, les syndicats, y compris les syndicats réformistes, avaient clairement annoncé que la ligne rouge, c'était la modification de l'âge de départ.

Est-ce qu'il y a une chance, selon vous, qu'une des motions de censure déposées aboutisse ?

Si une motion de censure aboutit, ce serait potentiellement effectivement celle déposée par le groupe, qui se veut transpartisane. Maintenant, pour qu'une motion de censure soit votée, il faudrait 287 voix, ce qui supposerait que la motion soit rejointe par quelques Républicains. Or, on sait qu'il y a une tension au sein du parti des Républicains. Éric Ciotti a clairement annoncé qu'il refusait que les membres de son groupe parlementaire participent à la motion de censure. Et Aurélien Pradié, lui, se réserve toute liberté sur le sujet.

Est-ce qu'on n'assiste pas à une forme de descente aux enfers pour ce parti traditionnel ? Certains députés ne suivent plus le chef ?

Alors la descente aux enfers ne suppose pas nécessairement que l'on sorte du casernement et que l'on conteste le chef. Mais effectivement, ce qui est très clair ici, c'est qu'on a l'impression de voir des gens qui l'ont, soit par parcours personnel, soit par effectivement volonté de trouver une dimension différente, s'opposent. On ne résout pas depuis bien longtemps chez les Républicains à résoudre le problème de cette différence entre ceux qui sont "l'aile droite", les Ciotti et Retailleau et ceux qui représentent, selon leurs termes, même un gaullisme social ou un gaullisme plus centriste, dont Aurélien Pradier se veut le chantre.

Elisabeth Borne a défendu hier sur TF1 un texte de compromis. Est-ce que, selon vous, elle a encore une légitimité ce matin ?

Certains effectivement la pressent de partir en disant qu'elle a échoué dans sa mission principale qui était justement d'arriver à trouver un compromis ou un consensus qui permette de faire voter le texte. C'est certain, elle sort affaiblie de cette crise. Pour autant, elle va continuer d'abord à porter le texte contre la motion de censure. Ensuite, on va voir éventuellement une saisine du Conseil constitutionnel. On ne voit pas à ce stade Elisabeth Borne devoir quitter le pouvoir.

