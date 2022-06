USAP : "Si on ne fait rien pour le stade Aimé-Giral, bientôt on jouera en Fédérale", selon le président

Au lendemain de la cérémonie au stade Aimé-Giral, avec un millier de supporters catalans qui ont accueilli lundi soir les joueurs pour une séance de dédicaces et de discours sur podium, le président de l'USAP, François Rivière, est revenu sur les propos de l'entraîneur Patrick Arlettaz. Invité sur France Bleu Roussillon ce mardi matin, François Rivière confirme le "retard" du club concernant ses infrastructures.

"On a vingt ans de retard, déclare le président. Et on ne pourra pas rattraper ce qui n'a pas été fait pendant vingt ans. En ce sens, Patrick Arlettaz a raison."