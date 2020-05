Usine de masques dans les Côtes-d'Armor : une intersyndicale s'élève contre le projet d'Abdallah Chatila

Depuis plusieurs semaines, le projet de relance de la production de masques de protection sanitaire dans l'agglomération de Saint-Brieuc est au cœur d'une lutte politique intense. L'usine de Plaintel avait fermé ses portes fin 2018. Depuis le début de la pandémie, et alors que les masques manquent en France, plusieurs projets de relance ont vu le jour. Le dernier en date est porté par un industriel suisse, Abdallah Chatila.

Un projet vu d'un mauvais œil par l'intersyndicale CGT-FSU-Solidaires des Côtes-d'Armor, qui s'inquiète des intentions d'Abdallah Chatila dans un communiqué (voir ci-dessous). "Est-il le mieux placé pour assurer notre sécurité sanitaire et défendre l'intérêt général de notre territoire ?" écrivent les syndicats.

Le pote-parole de l'intersyndicale Serge Le Quéau estime que les financements importants promis par Abdallah Chatila ne doivent pas faire oublier l'intérêt général du territoire : "Il a de l'argent ça oui, mais _si on veut que le monde d'après ne soit pas pire que le monde d'avant, il faut faire confiance aux acteurs locaux, aux collectivités locales et aux salariés ou aux potentiels acheteurs bretons_. Selon nos calculs il y a 200 000 personnes qui peuvent potentiellement vouloir acheter des masques dans la région. Et s'il est rendu obligatoire en période de pandémie, ce sont des millions de masques juste sur la Bretagne."

L'intersyndicale soutient elle donc le projet de Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) portée notamment par les anciens salariés de Plaintel : "C'est l'option la plus adaptée à la situation de crise que nous connaissons actuellement" détaille le communiqué des syndicats. Serge Le Quéau ajoute : "On a toutes les garanties qui peuvent rassurer sur la pérennité de l'investissement qui va être fait. S'il y a de l'argent public, pourquoi ce ne serait pas fait au sein de la SCIC ? _On espère que les arbitrages politiques auront l'intelligence de se saisir de notre proposition_, pour ne pas retomber dans les ornières du passé."

L'ancien secrétaire d'Etat à l'Economie Sociale et Solidaire Guy Hascoët doit remettre un rapport sur la viabilité du projet de coopérative dans les prochains jours.