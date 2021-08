Ussac : les habitants de Saint-Antoine-les-Plantades vent debout contre un projet d'antenne relais

C'est par hasard que les habitants ont découvert le projet : "une pancarte au fond d'une impasse avec seulement deux maisons qui potentiellement pouvaient la voir" précise Mayline en précisant qu'aucune information préalable ne leur avait été communiquée notamment par la mairie. Cette pancarte est explicite : c'est le permis de construire accordé à l'opérateur Free d'une antenne-relais de téléphonie mobile de trente mètres de haut. Elle sera élevée sur un terrain appartenant au Conseil départemental en bordure du contournement nord de Brive.

Déjà impactés par le contournement de Brive

Et justement les habitants ont l'impression encore une fois d'être comme sacrifiés sur l'autel du développement. Ils ont en effet déjà dû supporter 5 années de travaux de ce contournement, et depuis l'incessante circulation de celui-ci. "On était tranquilles, on s'était fait un petit endroit calme et agréable. Et ça recommence" s'exaspère Gisèle dont la maison serait l'une des plus proches de l'antenne. "On pense aussi à la valeur de notre maison, explique Marie-Clémence. On va perdre au moins 30 %. On ne sera pas dédommagés".

Un mauvais choix

Les habitants craignent pour leur santé rappelant que l'innocuité de ces antennes, notamment pour la 5G, n'a pas été démontrée. Et trouvent le choix de son emplacement très irréfléchi par la commune et par le Conseil départemental. "Le bon sens c'est la prudence" lance Maryline qui estime que ces antennes doivent être implantées le plus loin possible d'habitations. "Le village de Saint-Antoine-les-Plantades est loin d'être un village fantôme". Pour preuve les 90 signatures recueillies, une grande majorité des habitants, par la pétition lancés par les riverains qui envisagent aussi un recours en justice. De son côté la mairie s'est lancée elle à la recherche d'un nouveau terrain pour cette antenne.