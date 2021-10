Ussac : les riverains du Griffolet n'en peuvent plus du bruit de la route

Leur vie est devenue un enfer. Inutile de rester longtemps sur place pour comprendre pourquoi. Il n'y a pas une minute véritablement de répit dans la circulation sur l'avenue du Griffolet à Ussac au long de laquelle une cinquantaine de personnes habitent. "C'est tous les jours comme ça, précise Mireille Montézin. De jour comme de nuit. Et toute la semaine. C'est épouvantable. Je ne dors plus."

Bruyant et dangereux

Aux mots s'ajoute en permanence le passage d'un camion, voire pire encore un cyclomoteur sans pot d'échappement à fond les gaz. Et c'est le cas de tout le monde assure cet autre riverain Stéphane Bouvie : "la vitesse est à 50. Ils n'y sont jamais. Et nous quand on veut sortir de chez nous ils nous font des appels de phares et nous klaxonnent." Impossible de se promener en sécurité disent tous les riverains. Et même en été puisque de nombreux automobilistes passent par la départementale, guidés par les GPS, pour éviter l'autoroute A20 toute proche qui bouchonne souvent. De fait l'avenue bouchonne elle aussi souvent.

Un sac poubelle par mois de déchets jetés

Et il n'y a pas que le bruit qui est intolérable pour les riverains. "Devant chez nous si on ne nettoie pas ... On fait un sac poubelle par mois de déchets, d'urine dans des bouteilles. C'est impressionnant" s'insurge Stéphane Bouvie. Une situation qu'ils ne peuvent plus accepter. C'est la raison pour laquelle ils viennent ensemble d'adresser une lettre au maire de la commune ainsi qu'au Conseil départemental, à la députée de la circonscription et aux services de l'État. Ils attendent des réponses et des actes.