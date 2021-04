Ussac : une boulangerie ouvre ses portes 50 ans après la fermeture de la précédente

Les travaux du magasin ne sont pas encore tout à fait terminés. Alors c'est sous un chapiteau que les clients sont accueillis pour l'instant. Et la boulangerie, baptisée La Mélodie des Saveurs, ne désemplit pas. La nouvelle boulangerie d'Ussac, un mois après son ouverture, a déjà sa clientèle fidèle. Il faut dire que dans la commune cela faisait longtemps que tout le monde l'attendait. Car, en dehors d'un dépôt de pain au supermarché, cela faisait 50 ans qu'il n'y avait plus de boulangerie à Ussac.

Une vie entière à Ussac sans boulangerie

"C'est génial" résume Thierry qui a adopté sans réserve La Mélodie des Saveurs. "C'est du luxe maintenant" ajoute Fabrice, autre client déjà devenu un fidèle de la boulangerie. Colette est d'autant plus contente de cette ouverture qu'elle attendait çà à Ussac depuis qu'elle y habite. A savoir depuis 50 ans justement. Et elle n'a même pas connu l'ancienne boulangerie. "Je connaissais M. Déjean (l'ancien boulanger NDLR) Il faisait l'épicerie, mais il avait arrêté de faire le pain".

Un hasard

Pour les deux fondateurs de la boulangerie, tous les deux employés auparavant à Brive, cette longue absence de boulangerie à Ussac était une belle opportunité. Même s'ils ne savaient pas au départ, lorsqu'ils cherchaient où s'installer, que cela manquait tant dans la commune. "On s'est renseigné quand même avant de s'installer, raconte Mélodie Biaudet. On est allé voir les gens. On a parlé avec les personnes de la mairie aussi. On a été très étonnés qu'il n'y ait personne qui se soit installé avant". "On savait que ça manquait, ajoute Tony Dessessarts. Mais on ne savait pas vraiment quel accueil on allait avoir". Car, précise-t-il que les gens viennent parce qu'une boulangerie était très attendue c'est bien "mais c'est bien qu'ils restent". Et c'est le coup de chance des Ussacois : non seulement ils ont attendu 50 ans pour avoir une boulangerie mais en plus, ils le disent tous, celle qui est venue fait du bon pain.