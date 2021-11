Ussel : déjà 300 co-châtelains et un million d'euros pour le château du Theil

A Ussel on peut devenir copropriétaire d'un château. Des co-châtelains donc. C'est ce que proposent trois Ussélois, Benoît et Bruno Barrier et Francis Malaquis qui depuis deux ans ont entrepris la rénovation du château du Theil, à l'abandon depuis une vingtaine d'années, pour en faire un hôtel.

C'est une folle aventure qu'ont entreprise Benoît Barrier et son père Bruno et leur ami Francis Malaquis. Il y a deux ans ils ont acheté un château en ruine à Ussel. Un "coup de coeur" précise Benoît qui a découvert le lieu un jour d'ennui. Il était chez ses parents qui habitent tout près. "Je savais qu'il y avait un château à l'abandon mais je ne savais pas où il était comme beaucoup d'Ussélois. Après quelques recherches je suis arrivé ici pour faire un peu d'exploration urbaine d'un château en ruine".

14 chambres et 7 logements insolites

Il a été séduit immédiatement. Il embarque aussitôt son père et son copain dans l'aventure. Ils rachètent ensemble le château et décident d'en faire un complexe touristique 4 étoiles avec 14 chambres et un restaurant dans le vieil édifice et 7 logements insolites, semi-troglodytes, dans le parc de 6 hectares. L'investissement prévu est de 4 millions d'euros. Une première campagne de financement participatif a permis de lancer les travaux en particulier pour refaire la toiture. Mais les trois associés ont décidé d'aller plus loin. "Un projet comme ça ne peut pas se garder à titre personnel, affirme Benoit. Ça a été un lieu de partage (le château a été un hôpital durant la première guerre mondiale, un collège pendant la seconde, NDLR), il faut que ça continue".

Un ticket d'entrée à 100 euros

C'est ainsi qu'est née l'idée de cette campagne d'investissement. Jusqu'au 30 novembre on peut donc, via la plateforme internet Dartagnans, s'inscrire pour devenir co-châtelain du château du Theil. La mise de base est de 100 euros, mais on peut investir beaucoup plus. "Ça permet vraiment d'avoir une part du château" précise Benoit. C'est pas un don c'est de l'investissement." Et l'idée a beaucoup séduit. Déjà 300 co-châtelains sont enregistrés. Ils viennent de 17 pays, dont le Japon, les États-Unis ou le Monténégro. Au total les co-châtelains ont apporté déjà 1 million d'euros. L'hôtel doit ouvrir dans un an.