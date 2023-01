Ussel : l'Institut de formation d'aide-soignant en mal d'étudiants

La liste des métiers qui n'attirent plus les jeunes est de plus en plus longue. Une illustration en est celui d'aide-soignante. Les instituts de formation se vident peu à peu alors que les besoins sont très importants. Exemple à Ussel ou l'IFAS, l'Institut de formation d'aide-soignant, n'a accueilli ce 2 janvier que 21 nouveaux étudiants pour 40 places.

ⓘ Publicité

Un métier en manque de valorisation

La diminution des candidats est constante ces dernières années à Ussel, malgré de nombreuses actions de promotion du métier notamment dans les lycées ou à Pôle emploi. Florence Girard, la directrice de l'IFAS d'Ussel, avance plusieurs tentatives d'explication. La principale est le manque de connaissance de ce métier, trop souvent réduit à la mission de l'hygiène et du confort. "Une infirmière sans aide-soignante, c'est difficile pour elle de travailler" précise la directrice rappelant notamment que l'aide-soignante peut recueillir de nombreuses données nécessaires au suivi d'un patient.

Combler les déficits

La situation actuelle du système de santé et ses conditions de travail qu'il offre ne sont évidemment pas la meilleure publicité. Mais ça ne fait pas peur à Sandrine, nouvelle étudiante. "Je pense que c'est plus une vocation qu'un métier. Et plus il y aura de personnes formées, plus on comblera les déficits". "On sait que le système de santé est mal en point depuis de nombreuses années, ajoute Louis. Si des personnes viennent vers le soin, il y aura moins de difficultés". "Le métier sera d'autant plus attrayant" renchérit Sandrine.

Un emploi dès la sortie

Et c'est un métier qui a de quoi séduire malgré tout. Florence Girard précise que le salaire d'un ou d'une débutante est de 1.900 euros net par mois. Et surtout que c'est un métier qui recrute beaucoup. "Un aide-soignant qui sort de l'école pourra choisir où il veut aller travailler et avec le public qu'il aura eu envie de rencontrer." Elle précise que de fait tous ceux qui sont sortis en décembre ou même tout au long de l'année dernière ont trouvé du travail.