Ussel : la médiathèque doit être détruite, 20 ans seulement après sa construction

La médiathèque intercommunautaire d'Ussel prend l'eau. Elle boit même carrément la tasse. Elle est fermée et ne rouvrira pas. Car son état est désormais trop dégradé. Sa détérioration est constatée depuis déjà longtemps mais un rapport d'expertise récent en a confirmé l'ampleur. La sécurité des personnels et des visiteurs n'y serait plus garantie. D'où la décision de la communauté de communes, Haute Corrèze Communauté, de la fermer, de la détruire et d'en construire une autre à la place.

ⓘ Publicité

Une dalle pas adaptée au climat de Haute-Corrèze

Une décision d'autant plus amère que celle-ci n'a que 20 ans rappelle Pierre Chevalier, le président de Haute Corrèze Communauté. "Ce n'est pas nous qui avons créé cette médiathèque (communale à l'origine NDLR), néanmoins nous sommes condamnés à gérer cette situation". Une situation qui pour lui n'est cependant pas surprenante. La conception de la médiathèque n'est pas adaptée au climat de la Haute-Corrèze. En particulier son toit-terrasse en forme de livre dont la dalle ne pouvait pas résister aux variations importantes de températures entre le jour et la nuit selon lui. "Ce complexe immobilier a été construit par un architecte ambitieux qui avait l'ambition d'aller dans la lune mais qui n'en avait pas la compétence " ironise Pierre Chevalier. Il est cependant trop tard légalement pour pouvoir se retourner contre le constructeur.

Pas d'impact sur la fiscalité

"Un beau gâchis", C'est scandaleux" pour les Ussélois qui se disent qu'ils vont devoir payer une deuxième médiathèque en 20 ans ! Pierre Chevalier promet que ce ne sera pas le cas grâce aux subventions de l'État, de la Région et du Département qui seront importantes et limiteront donc l'impact fiscal de la nouvelle médiathèque pour les contribuables. En attendant des solutions ont été trouvées pour que la médiathèque actuelle continue de fonctionner, notamment pour le prêt de livres qui peuvent être retirés dans un commerce voisin. Et un déménagement provisoire a été programmé. Un site ad hoc en centre-ville a été trouvé et pourrait ouvrir dans quelques mois.