Ustaritz : le long chantier de la départementale 932 fini cet été

C'est la fin d'un des chantiers les plus longs du Pays basque . L'été 2023 va marquer le terme des travaux sur la départementale 932 qui relie Ustaritz à Bayonne. Entre Arrauntz et Herauritz, la route sera désormais en deux fois deux voies. "Au plus tard, août 2023", explique Philippe Echeverria, le maire d'Arcangues et délégué aux routes et infrastructures au Département des Pyrénées-Atlantiques. Ce vendredi les élus étaient réunis en session plénière au Parlement de Navarre.

ⓘ Publicité

Le dernier kilomètre a été le plus laborieux à réaliser. "A lui seul il coûte aux alentours de 11 millions d'euros, explique l'élu du canton d'Ustaritz au CD 64. Et ces quatre dernières années, depuis 2019, 7,5 millions d'euros ont été mis sur la table dans ce chantier. Ce qu'on va amener là, c'est la sécurisation des lieux via la 2x2 voies."

25.000 véhicules par jour

Pas la panacée sur le secteur, qui voit circuler 25.000 véhicules par jour. "Il nous faudra encore quelques mois, quelques années pour mettre ça en place. Nous travaillons avec le syndicat des mobilités et la Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB) pour la mise en place du bus en site propre, ce qui engendra nécessairement des parkings pour les usagers, plus des zones de covoiturage avec un projet de 150 place porté par l'Agglo auquel nous allons certainement participé. Il va falloir aussi falloir étudier l'accès à l'autoroute avec des échanges à venir avec ASF pour peut-être réduire 10% du trafic à cet endroit-là. Nous faisons des réunions tous les trimestres", ajoute Philippe Echeverria.

La gestion des routes, c'est le Conseil départemental qui en a la responsabilité. Près de 50 millions d'euros vont être investis cette année. Cela représente pratiquement un tiers des investissements du Département pour 2023 (152 millions).