Ustaritz : leurs terrains constructibles deviennent agricoles, ils se disent "spoliés"

Des terrains qui valent 100 fois moins, du jour au lendemain. La pilule a du mal à être avalée par ces habitants d'Ustaritz, qui disent être tombés de leur chaise après avoir découvert, par hasard, le nouveau zonage prévu par le futur PLU, le plan local d'urbanisme.

D'après leurs calculs, plus de 700 parcelles dont environ 400 maisons habitées, vont être déclassées de zones constructibles en zones agricoles et naturelles. "Cela a des conséquences d'abord sur le prix des terrains nus, puisqu'ils vont passer de 250/300 euros à moins de 3 euros le mètre carré" s'indigne Georges Colomar, retraité.

"Tous ceux qui avaient des projets à long terme, des enfants à qui ils avaient réservé leurs terrains, se retrouvent avec une perte sèche s'ils ont un terrain nu, ou bien une perte de valeur de leur maison."

"Ustaritz est un cas à part, on a interprété les règles d'urbanisme de manière extrême, il n'y a plus aucune construction individuelle possible".