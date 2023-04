Utilisation de drones pour le 1er mai au Havre: la justice suspend partiellement l'arrêté de la préfecture

Ils s'opposaient à l'utilisation de drones par les forces de l'ordre et ils ont en partie eu gain de cause. Le tribunal administratif de Rouen a décidé, ce dimanche, de suspendre partiellement l'arrêté, pris le 28 avril, par la préfecture de la Seine-Maritime qui autorisait l'utilisation de deux drones pour surveiller la manifestation du 1er mai au Havre. La justice avait été saisie par plusieurs associations dont Adelico et le SAF, le syndicat des avocats de France qui avaient décidés de déposer un recours, examiné ce dimanche après-midi.

Zone de survol plus restreinte

Finalement, le tribunal administratif de Rouen a estimé que les drones ne pourront seulement survoler le cortège de 9h à 14h, et non pas de 9h à 18h comme le souhaitait la préfecture. Concernant la zone survolée, le tribunal valide le survol d'une zone plus restreinte que celle de la préfecture.

Dans son ordonnance, le tribunal estime que l'arrêté du préfet excède dans le temps et dans l'espace la nécessité d'assurer la sécurité de la manifestation. D'autres recours contre l'utilisation de ces drones doivent être étudiés ce lundi à Paris et Bordeaux.