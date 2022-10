"Utilisez vos cinq sens pour déguster votre chocolat", les conseils d'un maître-chocolatier mayennais

La journée mondiale du cacao et du chocolat se tient ce samedi. La consommation moyenne en France s'élève à 13,2 kg par an et par foyer selon le syndicat du chocolat et il faut utiliser ses cinq sens pour bien le déguster explique Nicolas Crépon, maître-chocolatier pour le mayennais Monbana.

Le chocolat, c'est les cinq sens. Ce n'est pas compliqué. Vous allez le regarder, vous allez le sentir, vous allez l'écouter au moment ou vous allez le casser, ce qu'on appelle le clac du chocolat. Vous allez même le re sentir après l'avoir cassé, puisque les effluves et toutes ses odeurs un peu délicates et un peu de travail du chocolat vont se développer encore plus.

Ensuite, Nicolas Crépon conseille de garder le chocolat en bouche. "L'idée, tout simplement, c'est de le laisser fondre dans votre bouche délicatement et de se laisser partir tout tranquillement avec votre dégustation et d'apprécier toutes les notes aromatiques qui vont se développer." Et le maître-chocolatier le rappelle : "Utilisez vos cinq sens, s'il vous plaît, pour déguster votre chocolat."