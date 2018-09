Le cinéma Utopia mobilise ses spectateurs et les habitants du quartier de la Manutention à Avignon pour modifier les horaires de fermeture de la grille des jardins du verger Urbain V. Le cinéma dénonce l'absurdité de la rupture d'un lien entre le quartier et l'hyper centre.

Avignon, France

A Avignon, les spectateurs du cinéma Utopia et les habitants du quartier de la Manutention se mobilisent contre les nouveaux horaires de fermeture du passage du Verger Urbain V. La mairie a rénové ce jardin avec pelouse et fontaine au pied du Palais des Papes et souhaite désormais fermer l’accès au jardin. Depuis des années, c'était les employés du cinéma Utopia qui ouvraient et fermaient la grille, souvent après la dernière projection vers 23h30. En ce moment, la mairie ferme la grille à 20h00. Au premier octobre, ce sera à 18h00.

Le directeur d'Utopia déplore les conséquences pour l'activité du cinéma mais aussi pour la vie du quartier. Patrick Guivarch explique qu'on "ne peut pas la réduire de moitié notre activité au fond d'une cour car une fermeture à 18h00 va pénaliser considérablement notre activité. Ca rajoute une difficulté aux spectateurs. On est entrain de ré-isoler ce quartier. Ce passage est devenu LE passage pour venir à Utopia, au Théâtre des Doms, à l'AJMI et à tout le quartier". Le directeur d'Utopia pose également ce qui est pour lui "une question fondamentale : est-ce que ce quartier a un avenir relié à l'hyper-centre ou est-ce qu'on est en train de rompre ce chemin?"

Qu'est-ce qui leur a pété ? Il faut reprendre bon sens et nous fermerons à 23h30 comme avant" Patrick Guivarch Directeur d'Utopia

Le directeur d'Utopia évoque une "situation absurde : qu'est-ce qui leur a pété? Ça fait vingt ans que ça fonctionne. le changement d'horaires a été fait sans discussions ni négociations. Nos spectateurs sont abasourdis. C'est compliqué et désagréable pour eux pour passer par la rue de l'autre côté. Ce jardin était devenue une partie du territoire du quartier de la Manutention . Quand vous passiez cette grille, vous étiez passé dans ce quartier. Je ne sais pas si les élus en sont conscients. C'était juste un problème technique et ça devient un vrai problème politique désormais" Patrick Guivarch propose de "reprendre bon sens : il y a une grille qui a été mise le long du jardin. On est tout à fait d'accord pour ouvrir le jardin à 07h00 et le fermer à 23h30 comme on faisait avant."

Le cinéma a lancé une pétition en ligne contre les horaires de fermeture de cette grille. Un rassemblement militant est prévu avec spectateurs et habitants du quartiers le 8 septembre au cinéma Utopia d'Avignon.