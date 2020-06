Le vendredi 13 a porté chance à un joueur d'Uzerche. Il vient de remporter la belle somme d'un million 12 euros et 30 centimes. Il avait validé un ticket d'Euromillions - My Millions au tabac presse le Turgot le vendredi 13 mars dernier. Mais il n'avait pas pu venir empocher son gain plus tôt en raison du confinement.

