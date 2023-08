V and B Fest' : le groupe nantais Green Line Marching Band fait le show au milieu du festival mayennais

Le groupe Green Line Marching Band s'est produit en off juste avant l'entrée des festivaliers sur le site du V and B Fest' de Château-Gontier-sur-Mayenne.

Dernier jour du V and B Fest' à Château-Gontier-sur-Mayenne ce dimanche. Après Claudio Capéo ou encore Izia sur scène ce samedi, place aux derniers groupes comme Pomme, Juliette Armanet ou encore Damso. Il y a donc les musiciens sur scène et il y en a d'autres qui se produisent au milieu des festivaliers. Entre le Village du festival et les portiques de fouilles, on a pu croiser ce samedi après-midi un drôle de petit groupe. Le petit groupe nantais Green Line Marching Band est devenu la coqueluche du public en l'espace de quelques minutes.

Le groupe a déambulé entre le Village du V and B Fest' et les portiques d'entrée du site. © Radio France - Alexandre Frémont

Des costumes confectionnés par une Américaine

Que ce soit pour le son ou pour leur look, on ne peut pas les louper. Tenue courte blanche et rouge, un chapeau haut de forme de la même couleur et une visière années 80 à l'envers, les neuf musiciens suivent le rythme d'un minitracteur à pédale. Enid, une Américaine de l'Arizona a fait les costumes du groupe né à Nantes en 2019 avec l'événement "le Voyage à Nantes", le festival d'art contemporain en plein air de la ville et depuis l'été dernier, il tourne partout en France.

De loin, ils ont l'air de majorettes, mais le son met tout le monde d'accord. "Si on était aux États-Unis, les gens comprendraient tout de suite parce que ça vient des fanfares de football américain", explique le chanteur, Sam, "c'est drôle parce que souvent on nous dit qu'on est des majorettes, mais quand on commence à jouer du rock, ils comprennent que c'est moins majorette". Les neuf membres de la troupe ont 35 chansons à leur répertoire, le public y trouve donc son compte selon Tristan alias Rista, à la guitare électrique. "Ce qui est super, c'est qu'aucune date n'est pareille", constate le musicien, "on joue autant dans les festivals que dans les petites communes, ça nous permet de voir plein de public différent et aucune déambulation n'est similaire, c'est super".

Des festivaliers dansent autour du convoi

Les festivaliers dansent autour du petit convoi, ils sont en transe et c'est ce qui transporte tous ces musiciens. Et c'est du haut niveau puisque le batteur, par exemple, a fait la première partie de Nirvana en 1992 et a aussi joué avec Philippe Katherine.

Vous pourrez les voir aussi au festival du Chainon Manquant le 13 septembre prochain à Laval et retour en Loire-Atlantique le 15 septembre à Granchamp-les-Fontaines pour le Granchamp' Bardement.

