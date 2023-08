V and B Fest' : les gendarmes de la Mayenne mobilisés pour sécuriser et gérer les flux de festivaliers

Les gendarmes sont postés sur certains ronds-points autour du festival du V and B Fest' pour assurer un bon flux de la circulation et des personnes.

Dernier jour du V and B Fest' à Château-Gontier-sur-Mayenne, dans le Sud-Mayenne, ce dimanche. Après Claudio Capéo ou encore Izia ce samedi sur scène, place aux derniers groupes comme Pomme, Juliette Armanet ou encore Damso. Pour veiller à la sécurité des festivaliers et des conducteurs tout autour du site, la gendarmerie de la Mayenne est mobilisée en nombre. Et pour un tel événement comme le V and B Fest' et ses plus de 100.000 festivaliers sur trois jours, le dispositif est très important avec plus d'une centaine de militaires mobilisés.

En voiture, à cheval et à moto

Ils sont nombreux sur les différents ronds-points à Château-Gontier-sur-Mayenne ou autour du festival, les gendarmes sont postés à plusieurs points de vérification. Ils gèrent notamment la bonne circulation autour du site et les moyens sont diversifiés selon la cheffe d'escadron Gaëlle Pupin, elle commande la compagnie départementale de Château-Gontier-sur-Mayenne. "Nous sommes en voiture, à moto puisque nous avons l'escadron départemental de la sécurité routière qui est en appui, nous sommes à cheval et à vélo", décrit-elle. Tout ça permet notamment de procéder à des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants. Et pour le plus gros festival du département, il a fallu s'organiser en amont, "il y a une planification et un travail collaboratif avec les autres services partenaires, sous le pilotage de la préfecture pendant plusieurs mois avant le festival", complète le lieutenant-colonel Bertrand Alexandre.

Une préparation bien en amont

Les militaires n'interviennent pas directement sur le site du festival, les services de sécurité du site s'en chargent, mais ils peuvent être sollicités en cas de force majeure. Mais ça n'arrive pas souvent, continue le Lieutenant colonel Bertrand Alexandre. "Évidemment, les gens ne vont pas venir non plus sur le festival avec des armes ou autres, on n'a pas ce type d'infraction là", dit-il, parce que les festivaliers sont bien informés de ce qu'ils doivent garder sur eux ou non. La Préfète de la Mayenne, Marie-Aimée Gaspari, a pu le constater le travail efficace des forces de l'ordre ce samedi après-midi lors d'une visite de contrôle du site.

Et les forces de l'ordre seront présentes jusqu'à tard dans la nuit ce dimanche pour veiller à la sécurité de tous.