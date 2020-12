"On va au resto" : la montoise Christelle Gourgues à la rescousse des restaurateurs

Christelle Gourgues est l'administratrice de la page Facebook "On va au resto" pour Mont-de-Marsan et alentours. En un mois d'existence, la page compte déjà 5 500 membres. Son but : aider les restaurateurs, fermés à cause du confinement, en regroupant leur offre pour faciliter le click and collect.

Les restaurateurs ont été obligés de passer au repas à emporter avec le reconfinement, la page "On va au resto" recense ceux qui font du click and collect à Mont-de-Marsan et alentours

Christelle Gourgues est aide soignante. Au début du reconfinement, début novembre, elle est devenue administratrice de la page Facebook "On va au resto" pour Mont-de-Marsan et alentours.

Comment est-ce que vous en êtes venue à gérer la page "On va au resto"?

C'est une page qui a a été créée par trois personnes, originaires du Nord et de Poitiers. Au début du confinement, l'un d'eux a posté un message disant qu'ils cherchaient quelqu'un pour être administrateur de la page "On va au resto" pour la zone Mont-de-Marsan et alentours. Je me suis portée volontaire. J'avais envie d'aider les restaurateurs, je trouvais injuste ce qui leur arrivait. Ils avaient tout mis en place pour travailler et on leur a coupé l'herbe sous les pieds. Aujourd'hui, tout le monde a pu reprendre sauf eux, alors qu'ils respectent le protocole sanitaire. J'ai trouvé ça tellement injuste que j'ai voulu les aider et les soutenir.

Comment est-ce que vous avez fait pour donner une telle ampleur à la page ?

Au début j’alimentais la page avec des publications de restaurants et puis j'ai eu l'idée de faire des directs pour montrer les lieux, pour donner envie aux gens. Ça a fait effet boule de neige. Ça fait du bien de aux gens de voir ça, ça les fait sortir de chez eux. Et puis ça permet aux restaurateurs de travailler, tout le monde s'y retrouve.

Ça doit vous prendre pas mal de temps ?

Oui beaucoup ! On a commencé tout petit, avec 300-400 membres et puis ça a pris une ampleur pas possible, ça fait un mois que la page existe et on en est à 5 500 membres ! Après ma journée de travail, quand ma fille est couchée, de 20h à minuit, j'alimente la page. Et puis dès que j'ai un moment, je vais faire des directs chez les restaurateurs. C'est comme un deuxième métier !

Ils vous remercient ?

Oui, et je suis très touchée par les retours que me font les restaurateurs. Ils me disent que ça les aide vraiment. Alors ça me touche beaucoup, c'est très riche de faire ça.

Grégory Niethen, gérant du restaurant La Taverne a Saint-Pierre du Mont, fait d'ailleurs partie des restaurateurs que la page a beaucoup aidé : "On a eu une augmentation de 15 à 20% des commandes grâce à la page", estime-t-il. "Chaque semaine il y a de plus en plus de membres. Quand je poste des photos de mes menus, le weekend, les gens sont de plus en plus nombreux à appeler", raconte le restaurateur. Pour lui, la page a vraiment boosté ses ventes à emporter.

"On remercie vraiment Christelle pour ce qu'elle fait. J'en ai discuté avec d'autres restaurateurs, ça nous touche énormément, c'est vraiment extraordinaire", déclare Grégory Niethen.