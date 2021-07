"On va sûrement devoir déprogrammer", l'hôpital de La Rochelle interdit de nouveau les visites

“La situation est très difficile”, prévient Pierre Thépot, le directeur général du groupe hospitalier Littoral Atlantique. Alors que la Charente-Maritime fait face à une explosion des cas de Covid, avec un taux d’incidence de 365 cas pour 100 000 habitants, le nombre d’hospitalisations repart à la hausse. Une quinzaine de patients sont actuellement hospitalisés pour cause de Covid.

En une semaine, le nombre de patients Covid admis en réanimation est passé de zéro à six. Des patients qui s’ajoutent à ceux déjà hospitalisés pour d’autres maladies que le coronavirus. “Toute la réanimation est pleine, il va falloir ouvrir de nouveaux lits", s’alarme le docteur.

Des déprogrammations à venir

_“_On va être obligé d'annuler un certain nombre d'hospitalisations programmées à partir de la semaine prochaine", craint le directeur de l’établissement. Plusieurs lits installés en salle de réveil pourraient être transformés en lits de réanimation selon les nouvelles arrivées. Rien que ce week-end, cet hôpital et celui de Rochefort ont enregistré 300 passages aux urgences, deux fois plus qu'en temps normal. Chiffre qui montre la très forte sollicitation de l'établissement en saison estivale.

Les gestes barrières moins respectés au sein de l’hôpital

Selon le directeur de l’établissement, les soignants observent “un relâchement des mesures barrières” à l'intérieur de l'hôpital. Les visiteurs se munissent du masque pour entrer, mais le retirent une fois dans la chambre du patient. “Sauf que le patient en question n’est pas forcément vacciné et va donc être très fortement contaminable”, alerte le médecin. C'est pour cette raison que dès mardi 27 juillet, l'hôpital restreint très fortement son accès aux visiteurs. "On ne veut pas créer de nouveaux clusters", justifie le directeur.

Des visites sous conditions

"Les visites sont interdites à l’exception de celles justifiées pour des raisons médicales", écrit l'hôpital dans un communiqué. L'entrée se fera désormais uniquement par la rue du Dr Schweitzer. Voici le détail des visites qui restent possibles au sein de l’établissement :

- Pôle de la Femme et de l’Enfant

Le second parent est autorisé une nuit, puis entre 14 à 20 heures

La fratrie n’est pas autorisée dans le service.

Pour les consultations obstétriques : pas d’accompagnant sauf lors des échographies de suivi.

- Pédiatrie :

Un seul parent n’est autorisé, que ce soit en urgence ou lors de consultations programmées ou non-programmées

La fratrie n’est pas autorisée dans le service.

Réanimation :

Horaires des visites : de 13 heures à 21 heures

2 visiteurs par jour et par patient