Dimanche matin, il va falloir avancer l'aiguille de sa montre ! Comme chaque année à cette période, la France, et toute l'Europe (puisque le changement d'heure ce fait en même temps dans toute l'Union Européenne) passe à l'heure d'été.

Une mesure décidée en plein choc pétrolier, 1976, pour faire des économies d'énergie. Mais il se pourrait bien que ce soit l'une des dernières fois que l'on change d'heure. En début d'année, des députés européens ont proposé la suppression de l'heure d'été. Selon eux, le changement d'heure n'économiserait pas tant d'énergie que ça, et en plus, il serait mauvais pour l'organisme. S'ils n'ont pas réussi à faire passer leur proposition de loi, ils ont tout de même obtenu de faire évaluer le système actuel de changement d'heure pour éventuellement relancer le débat.

On dort plus ou on dort moins ?

En attendant, le changement d'heure est sur de nombreuses lèvres à Avallon dans l'Yonne. Et une question, qui revient systématiquement : allons nous dormir une heure de plus, ou une heure de moins ? Anne-Marie répond du tac au tac : "Cette fois on dort une heure de moins ! Et c'est très désagréable !"

Pour faire simple, à deux heures du matin, il sera en fait trois heures. Et pour certains, le réveil sera encore plus difficile. Comme pour Christian qui va donc devoir commencer le travail une heure plus tôt : "Moi je travaille en 3x8 alors je suis complètement détraqué ! Je trouve ça complètement stupide, en plus il me faut quinze jours pour retrouver mon rythme.... C'est quand même long !"

Les plus jeunes aussi risquent d'être décalés. Noémie est professeure, et elle craint un peu le retour en classe lundi : "J'ai des adolescents à gérer et de manière générale sans le changement d'heure ils ont déjà des problèmes de sommeil à cause des écrans, de la télévision et des portables. Donc rajouter le changement d'heure là dessus ce n'est pas forcément une bonne idée."

Ça donne l'occasion de profiter des belles journées

Alors faut-il oui ou non supprimer le changement d'heure ? Il y a les pour, comme Jean-Claude : "Le changement d'heure ça sert à rien. On allume pareil, on ne fait pas plus d'économies." Et les contre, comme Christian : "Ça donne l'occasion de profiter des belles journées, donc c'est super comme c'est !"

La solution pour bien vivre cette heure de sommeil en moins, c'est peut-être de faire comme Sébastien, et d'être pragmatique : "Moi je vais faire la grasse mâtinée dimanche matin, donc ça va se faire tout seul !"