"On va les trouver ces solutions": la mise au point du maire de La Riche sur la deuxième ligne de tram

La deuxième ligne de tramway arrivera-t-elle un jour jusqu'à La Riche? C'est la question que se posent les habitants, ils étaient 400 environ ce jeudi 5 mai à la réunion publique tenue en mairie par le maire Wilfried Schwartz. L'occasion pour l'édile de faire une mise au point sur le projet du tram, pour laquelle il n'a pas hésité à égratigner notamment le maire de Tours Emmanuel Denis, dont la réticence récente à faire passer le tracé par le boulevard Béranger a provoqué quelques remous. "Une divergence profonde entre le maire de Tours et nous" reconnaît Wilfried Schwartz, qui a tenu à rassurer ses administrés, leur assurant que l'enquête publique était la prochaine étape importante et qu'il fallait pousser pour qu'elle ait lieu.

Le long exposé du maire sur le projet du tram a plu à cette habitante de La Riche tenant à rester anonyme. Si elle n'est toujours pas sûre à 100 pour cent que le projet se fera, l'attitude de l'élu lui plaît. "Il ne va pas laisser tomber comme ça. Nous aussi, il faut qu'on soit derrière. Si on le veut, il faut qu'on se décarcasse!" Le collectif Unis pour le tram a par ailleurs proposé une pétition à signer aux habitants, pour que l'enquête publique ait lieu, d'ici un an, et qu'elle ne soit pas parasitée par les études sur les racines des platanes du boulevard Béranger.

Wilfried Schwartz n'a pas exclu des aménagements du projet, voire un tracé modifié qui passerait par le boulevard Jean Royer plutôt que le boulevard Béranger. Il évoque les prêts contractés, les financements trouvés, l'avantage du tramway par rapport à un bus à haut niveau de service. "Je ne vois pas comment un seul homme, sur un coup de tête, peut tout remettre en question, déclare-t-il. La petite sœur (La Riche, ndlr) veut bien autant que la grande (Tours, ndlr) (...) on va les trouver ces solutions, ensemble." Une tambouille politique, dénonce un homme à la sortie de la réunion. "Schwartz dit certaines choses, Denis marche complètement à l'envers. Vous voyez la cacophonie?"

Les futurs expropriés déplorent un manque de transparence

Wilfried Schwartz a pu développer son argumentaire dans le calme, quelques exclamations seulement à signaler. De la part, notamment, du collectif des expropriés, qui reprochent à la mairie tout comme à la métropole un manque de transparence et d'information sur le sujet. "J'ai reçu deux courriers seulement, m'indiquant que j'allais être exproprié. Puis silence radio depuis un an. Je voudrais savoir où ça en est, surtout vu les informations qu'on a, comme quoi le trajet pourrait être annulé" explique Frédéric, qui habite rue de la mairie, où certains propriétaires ont déjà vendu leurs biens. Ce qui met en colère Pierre, également riverain et futur exproprié. Il trouve les propositions d'achat dérisoires.

"On nous a proposé 132.000 euros, les prix actuels c'est 190.000 euros pour un T3. On n'a même pas la possibilité d'envisager un relogement, c'est un scandale! Et on s'en fout, on vire les gens n'importe comment dans cette ville." Certains situations sont parfois difficiles, concèdent le maire de La Riche ainsi que son premier adjoint, interrogé par France Bleu Touraine. Mais Filipe Ferreira-Pousos assure que tous les propriétaires sont, au contraire, bien accompagnés. "Il y a toujours des moments humainement difficiles à gérer. Mais une fois que la discussion avance, les gens, d'une manière générale, sont satisfaits."