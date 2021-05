La Haute-Vienne retrouve des routes départementales à 90km/h. Un retour qui concerne seulement 10% du réseau. C'est le cas de la D941 entre Saint-Léonard-de-Noblat et Limoges. Cette fin de la vitesse à 80km/h satisfait les riverains.

"On va lever les yeux du compteurs", les habitants de Saint-Léonard-de-Noblat ravis du retour à 90 km/h

Sur la D941 entre Saint-Léonard et Limoges, les automobilistes peuvent de nouveau rouler à 90 km/h.

Vous les avez peut-être vu fleurir sur les bords des routes. C'est le retour des panneaux à 90km/h sur les routes départementales de la Haute-Vienne. Depuis le 1er juillet, la vitesse était passée à 80km/h mais les départements peuvent faire un retour en arrière. Le conseil départemental haut-viennois a donc fait un choix partiel : le retour à la vitesse d'origine sur seulement 400 kilomètres soit 10% du réseau.

Parmi ces axes, il y a la D941 entre Saint-Léonard et Limoges. Les Miaulétous sont aujourd'hui soulagés et ravis : "Je vais pouvoir lever les yeux du compteur", souligne Andrieux, habitant de Saint-Léonard depuis de longues années. "Je suis plus à l'aise avec la vitesse à 90, je dois l'avouer."

Des axes importants et avec peu d'accidents

Si certains comme Ghislaine disent "n'avoir jamais respecté cette règle des 80 km/h", d'autres comme Sofiane ont aujourd'hui le sourire. Cet habitant de Saint-Léonard fait l'aller-retour entre Limoges et sa ville tous les jours, il estime avoir gagné "5 à 10 minutes".

C'est une commission départementale de sécurité routière qui a validé les axes proposés par le conseil départemental. Les routes qui sont repassées à 90 km/h sont considérés comme peu dangereuses et surtout essentielles dans les échanges entre les villes.

"Cela a forcément un impact économique", souligne Alain Darbon le maire de Saint-Léonard-de-Noblat, "On se rapproche en temps des grands axes et de la grande ville qui est Limoges. Cela est donc positif pour les flux et les échanges."

Il a fallu commander et changer ces panneaux. Cette opération a coûté près de 200 000 euros au département.