"On va quand même passer de bonnes vacances" : les Tourangeaux partent au Portugal malgré le Covid

Malgré la situation sanitaire et les recommandations du gouvernement, les Tourangeaux partent en vacances à l'étranger, notamment au Portugal. A l'aéroport de Tours, embarquement pour Porto et pas question d'annuler le voyage.

Direction le soleil et le farniente... Pour les vacances, certains Tourangeaux ont choisi comme destination le Portugal. Le pays est pourtant déconseillé par le gouvernement français, tout comme l'Espagne, à cause de la flambée des cas de Covid et de la présence du variant delta. Mais pas de quoi décourager les voyageurs, au moment d'embarquer pour Porto, à l'aéroport de Tours.

Des voyageurs prudents mais confiants

"On a déjà avancé une grosse somme d'argent et ce n'est pas remboursable. Donc autant y aller !", explique Cathia, en partance pour deux semaines avec son compagnon et son fils. "Si on avait pu se faire rembourser le billet et la location, honnêtement, on ne serait pas parti à cause du variant delta", concède-t-elle. Mais la Tourangelle reste optimiste, surtout qu'elle est vaccinée.

On évite les endroits les plus fréquentés"

Julien, Simon et leurs amis sont eux aussi vaccinés. Au programme, une semaine de vacances "au soleil, pour souffler après une année d'études". "On fera quand même attention, en respectant les gestes barrières. Et puis, on a une maison pour nous, avec une piscine, donc on ne va pas beaucoup croiser la population", sourit Julien. "On va aussi adapter notre programme", ajoute Simon. "On évite Lisbonne et Porto et les endroits qui sont les plus fréquentés".

"On n'avait pas prévu d'aller en boîte de nuit", plaisante Vincent. Avec sa compagne, ils se sont tout de même renseignés sur les restrictions au Portugal. "C'est très acceptable par rapport à ce qu'on a vécu en France. Donc on va quand même passer de bonnes vacances !". Et pas question de penser au retour pour l'instant. "Si je dois resté bloqué là-bas, je resterais bloqué. On verra bien", confie Paolo. "Comme on dit chez nous 'Seja como Deus quiser'. Ce sera comme Dieu le veut !"