"On va se rattraper !" : au Mans, le retour très attendu de la consommation debout dans les bars

Les mesures sanitaires s'assouplissent dans les bars. A partir du 16 février, il sera à nouveau possible de danser, se balader un verre à la main et consommer au comptoir. Au Mans, ce changement ravit les professionnels et les clients, notamment les étudiants.

Danser dans un bar, se balader un verre à la main, consommer au comptoir... Tout cela est à nouveau possible officiellement ce 16 février. "C'est une micro-mesure, mais ça va changer beaucoup de choses", note le patron du bistrot des Jacobins au Mans, Christophe Letessier. Et parmi ses clients, tout le monde acquiesce, notamment les plus jeunes d'entre eux.

Retrouver de la convivialité

Debout dans les bars, la nouvelle n'a pas échappé à Carla, étudiante en école d'infirmière. "Ah ça je pense qu'on est tous au courant", rigole-t-elle. "On va souvent dans les bars, mais on ne pouvait plus danser... Alors qu'avant on dansait tout le temps !" A côté, Bérénice nuance : "Dans certains bars, ils ne font plus forcément gaffe. C'était pas très respecté." Mais par facilité, ces derniers mois les étudiantes faisaient surtout "des soirées en appartement". Pour Bérénice, il est donc grand temps "de se rattraper ! Surtout qu'on est déjà dans notre dernière année d'études..."

Stéphane, par contre, avait complètement arrêté de sortir dans les bars. "Je n'y vais plus, ou très peu", confie cet habitant d'Ecommoy. Président d'un club de foot du sud de la Sarthe, il a hâte de retrouver la convivialité d'après-match. "Avant on faisait la troisième mi-temps dans un bar. Ca permettait de trinquer avec l'adversaire !"

Christophe Letessier, patron du bistrot des Jacobins, au Mans. © Radio France - Solène Gardré

Un enthousiasme partagé par le personnel des bars. Le patron du bistrot des Jacobins, Christophe Letessier, est ravi. "Des fois on devait faire la police, c'était pas très agréable." Car rester assis dans les bars, c'est compliqué à faire respecter. "Vous avez des gens qui sont assis... puis par hasard, un couple d'amis entre alors ils vont les saluer, le verre à la main", se souvient-t-il.

Il espère surtout observer une hausse de fréquentation. "Il y a eu moins de monde depuis les dernières mesures sanitaires en janvier", déplore-t-il. Et confie attendre avec impatience la fin du port du masque dans les bars après présentation du pass vaccinal, prévue le 28 février prochain.