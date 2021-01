"On va se transformer en lieu de culte ou en supermarché", ironise le gérant d'une salle de spectacle

Le gouvernement a tranché : les lieux culturels ne rouvriront pas d'ici la fin du mois de janvier. Un coup dur de plus pour un secteur déjà en grande difficulté. "On est abattu", réagit le gérant du 9 Cube, une salle de spectacle de Châteauroux.

Le secteur culturel est toujours dans le flou, après la conférence de presse hebdomadaire du Premier ministre sur la situation de l'épidémie de Covid-19 en France. Les musées, théâtres, salles de spectacles, cinémas ne rouvriront pas en janvier. Un point sera fait le 20 janvier pour envisager une éventuelle reprise de l'activité en février. Mais les acteurs du monde culturel n'y croient pas franchement. "On va rester fermé au moins jusqu'en septembre 2021", redoute Yves Douceau, qui dirige le 9 Cube, une salle à Châteauroux. "C'est une salle de public debout qui peut accueillir 290 personnes. Mais avec les règles sanitaires, on ne pourrait pas faire rentrer plus de 50 spectateurs assis. Quand un spectacle est juste rentable avec 300 personnes, ce n'est même pas la peine de le faire avec 50 personnes, on ne rentre même pas dans nos frais", explique-t-il à France Bleu Berry.

Les lieux culturels fermés alors que les supermarchés et lieux de cultes sont ouverts

Il évoque "un ras-le-bol général", le sien mais aussi celui de nombreuses personnes qui travaillent dans le secteur culturel. "Il y a beaucoup de techniciens et artistes qui changent leur fusil d'épaule, qui ont carrément changé de métiers ou qui sont en train de faire des formations", indique Yves Douceau. Le directeur du 9 Cube envisage aussi de ne plus programmer de concerts. "On est abattu. On va peut-être revenir à notre première source, uniquement des résidences d'artistes mais sans accueillir de public. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de salle de musique amplifiée sur Châteauroux", explique-t-il.

En conclusion, sans manquer de mordant et d'ironie, Yves Douceau ajoute : "On va transformer la salle en lieu de culte ou en supermarché et là on pourra peut-être faire des animations".