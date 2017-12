Julien Denormandie, secrétaire d'état auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Il dévoile ce vendredi matin sur France Bleu Paris le plan du gouvernement pour lutter contre les marchands de sommeil avant un déplacement à Goussainville sur ce thème.

Deux axes : l'identification et la sanction

Pour mieux identifier les marchands de sommeil on met en place un arsenal pour aider les collectivités à mieux identifier els marchands de sommeil

il faut les taper la ou ça fait mal : à leur porte-feuille. Quand un marchand de sommeil sera jugé on pourra pénaliser financièrement (....)Dans un code général des impôts , il existe un arsenal pour les trafiquants d'armes et de drogues, on va rajouter les marchands de sommeil