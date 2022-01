TÉMOIGNAGE - "Du personnel qui souffre. On va travailler en pleurant", raconte un infirmier guérétois

Travailler à l'hôpital est de plus en plus difficile. Ça l'est encore plus depuis le début de la crise sanitaire. Des pressions, des conditions dégradées dénoncent certains soignants. Un infirmier du Centre Hospitalier de Guéret confie même ne plus reconnaître son métier.

"On est complètement déboussolé dans notre travail", avoue cet infirmier du Centre Hospitalier de Guéret ce mardi lors du rassemblement des personnels de santé et du médico-social dans la ville préfecture du département de la Creuse. Il évoque des pressions de la direction et "une souffrance du personnel" de plus en plus compliquée à vivre au quotidien.

"Le nombre de personnel diminue de plus en plus et donc le nombre de lits aussi parce que sans personnel, impossible de soigner les gens", continue-t-il, lui qui souhaite rester anonyme. "Et il y a aussi le management qui se dégrade puisque pour faire tourner un hôpital sans personnel, il faut mettre la pression", dit-il encore.

Je ne pense qu'il y ait une personne dans l'établissement qui ne sente pas la pression - Un infirmier du CH de Guéret

"À la fin, c'est le burn-out tout simplement. Vous faites un travail dans lequel vous ne vous reconnaissez plus. Émotionnellement, c'est dur et à un moment le corps et l'esprit ne tiennent plus. On se retrouve à aller au travail en pleurant, à travailler en pleurant, à rentrer chez soi en pleurant, à pleurer à la maison devant ses enfants", raconte encore ce soignant guérétois.

On passe pour des fous parce qu'on dit qu'on va tous mourir

"Cette pression, au final, c'est de la souffrance, du personnel qui souffre et qui ne reconnait plus son travail et s'en va", constate-t-il. "Et après, on culpabilise parce qu'on laisse la charge de travail aux autres et puis on sait que ça va impacter la population, que des gens vont mourir à cause de ça et c'est déjà le cas. Des urgences ferment en France, des services ne peuvent plus accueillir des gens", explique-t-il encore.

Un manque cruel d'attractivité

"C'est un cercle vicieux. Quand vous êtes élèves et que vos enseignants vous disent que leur travail est nul, ça ne vous donne pas envie de rester. On pourrait parler de rémunération mais il faut déjà avoir l'envie de le faire. Nombre d'élèves démissionnent à l'école", raconte encore cet infirmier. "Et du coup, on se retrouve avec des établissements qui peinent à trouver des gens pour travailler et des établissements qui laissent partir les gens. Ce n'est pas quelque chose que l'on pourra encore supporter longtemps", avoue-t-t-il.

Mais ce qui le fait tenir, c'est sa "conscience humaine". "Le fait d'aimer mon métier aussi", poursuit-il. "Le fait de savoir que c'est quelque chose d'essentiel", termine-t-il.