"On va travailler sous les arbres" : face à la chaleur en classe à Perpignan, les enseignants s'adaptent

Une vague de chaleur particulièrement précoce va s'abattre sur la France et les Pyrénées-Orientales à partir de ce mardi. Il pourrait faire jusqu'à 38 degrés par endroits entre jeudi et samedi. Des températures difficiles à gérer dans les écoles du département, alors les enseignants s'adaptent.

La fin du printemps va être très très chaude partout en France. Une vague de chaleur précoce devrait démarrer ce mardi et s'étendre jusqu'à la fin de la semaine selon les prévisions de Météo France. Les températures pourraient atteindre par endroit 35 à 38 degrés, y compris dans les Pyrénées-Orientales. Une situation tout sauf idéale dans certaines écoles du département, pas toujours adaptées à ces fortes chaleurs. C'est le cas notamment dans l'un des établissements du quartier Bas-Vernet, à Perpignan.

"Il fait une chaleur à mourir, j'ai souvent mal à la tête et des fois je saigne du nez", se plaint Mayol, élève de CM1. Les classes sont exposées plein sud, alors le soleil frappe fort, l'école n'est pas équipée de climatisation et les lieux sont anciens et mal isolés. "On a déjà mis des thermomètres dans les salles, il fait facilement plus de 30 degrés", explique l'une des enseignantes. Les enfants emmènent de quoi s'hydrater en classe et ont également le droit d'aller se rafraîchir aux toilettes.

Des "inégalités territoriales" sur le sujet dans les PO

Malgré tout, ils éprouvent quand même de grosses difficultés à se concentrer, alors il a fallu trouver quelques alternatives. "Dès qu'il est possible, qu'on n'a pas de travaux d'écritures ou qui nécessitent une posture assise à une table, on va travailler dans la cour, à l'ombre, sous les arbres. Ce sont des habitudes qu'on a pris depuis plusieurs années déjà et qu'il faut réitérer", détaille la directrice de l'établissement. Elle dit même "rêver" de climatisation dans les salles de classe, mais n'y croit pas une seconde, "vu le prix que cela coûterait à la mairie..."

La situation n'est bien sûr pas la même partout dans le département. "Les locaux appartiennent aux mairies, ça dépend des investissements et des volontés municipales, donc il y a de vraies inégalités territoriales, avec des communes qui ne peuvent pas investir dans les bâtiments", a constaté Frédéric Traby, membre du syndicat SNUIPP-FSU 66 et enseignant à Ille-sur-Tête.

Plus que la climatisation, "qui pose des problèmes écologiques", lui mise davantage sur l'isolation : "Il y a des investissements faits au niveau du toit, des murs, sur le vitrage : plein sud ou pas. Quand on conçoit une école, c'est important de demander à l'architecte de penser aux temps de canicule, parce que sinon c'est invivable à l'intérieur."