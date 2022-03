"On va voir les gens sourire, je trouve ça trop bien", Inès, 18 ans, au volant d'un des poids lourds du convoi

Elle a l'œil qui pétille, la blague facile et (presque) toujours le sourire aux lèvres. Inès, 18 ans, est l'une des deux filles du groupe de huit lycéens en bac pro "chauffeur-routier" qui font partie du convoi d'Occitanie parti samedi 12 mars de Toulouse et qui devrait arriver ce mardi soir en Pologne pour y déposer tous les dons collectés dans la région, en solidarité avec les Ukrainiens.

Quatre élèves sont du lycée Gallieni de Toulouse, les quatre autre d'Ernest Ferroul à Lézignan Corbières (Aude), là où est scolarisée Inès. Avec Anabelle, sa "meilleure amie", 18 ans également, elle se sont relayées au volant de leur poids lourd surnommé "Bebew" parce qu’elles "le kiffent", le 44 tonnes est leur "petit chouchou".

Aucun des huit lycéens n’a le permis poids lourd mais ils peuvent tout de même conduire, cela fait partie de la formation, en France seulement. D’ailleurs, juste avant la frontière allemande, les enseignants qui les supervisaient ont remplacé leurs élèves.

"Nous on transporte les dons, on les amène et on va voir les gens sourire. Moi je trouve ça trop bien, ça fait chaud au cœur"- Inès

Cinq jours avant le départ du convoi, au lycée, on lui a demandé si elle voulait aller en Pologne. "J'y croyais pas, je pensais que c'était une bêtise. Mais c'est waouh ! Franchement, j'ai pas refusé. Et du coup, le lendemain on a fait les papiers et c'était bon."

La jeune fille est honnête : la perspective de conduire sur une longue distance a fini de la convaincre de dire oui. Elle a ça dans le sang. "Mes deux parents sont chauffeurs-routiers. Ils se sont mariés avec leur camion. Et moi, j'ai toujours suivi, depuis que je suis née, je suis dans le camion".

Un métier d'homme ?

Plus tard, quand elle aura davantage d'expérience, Inès veut être au volant d'une bétaillère. Elle adore conduire, elle adore les bêtes, et donc pour elle c'est l'idéal. "En plus, c'est des longue distances, c'est pas 'je rentre le soir'. Là, c'est partir la semaine ou des mois. J'aime pas la routine".

Inès dit "routière" quand elle parle de son futur métier. Un métier d'homme parait-il. "Une fois on m'a sorti 't'es lesbienne'. Ben non. C'est pas parce que je conduis un camion que je suis forcément lesbienne ou un homme. Moi je vois pas pourquoi ça doit être un métier d'homme"

Inès et sa meilleures amie Anabelle se sont relayées au volant du poids-lourd - Alban Zanchiello