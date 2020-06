Vacances : 20% de réservations pour l’étranger cet été, contre 66% habituellement

Suite à l'épidémie de coronavirus, les Français semblent privilégier l'Hexagone pour leurs vacances d'été. En effet, selon les professionnels du secteur, seules 20% des réservations pour l'été enregistrées dans les agences de voyage concernent des séjours à l'étranger. En temps normal, on est à 66%. "On est très en retard en termes de réservations", a expliqué ce lundi Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage.

"La semaine dernière, l'essentiel des réservations, soit 80%, concernaient la France, et 20% l'étranger, essentiellement pour la Grèce et l'Espagne insulaire, a précisé Jean-Pierre Mas. Ce ratio est complètement inversé. Habituellement, les ventes par les agences de voyage, en nombre de passagers, sont de 33% pour la France dont l'outre-mer, et 66% pour l'étranger".

Les Français ont envie de proximité, de parler la même langue, et aussi, même s'ils ne le disent pas, d'un système hospitalier rassurant. - Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage

L'épidémie de coronavirus entraîne des pertes conséquentes pour les agences de voyage et les tour-oprateurs. Selon les professionnels, la perte d'exploitation s'élèverait pour l'année 2020 "entre 600 millions et un milliard d'euros".

Près de six Français sur dix pensent partir en vacances cet été

Selon une enquête BVA* pour les Entreprises du Voyage parue ce lundi, 59% des Français envisagent de partir en vacances cet été, et plus de la moitié d'entre eux (51%) ont choisi de rester dans l'Hexagone.

Mais parmi les personnes qui pensent partir en vacances, 27% seulement ont fait la totalité des réservations nécessaires, tandis que 17% n'ont fait qu'une partie des réservations. Ce sont donc plus de la moitié (56%) des Français pensant partir en vacances qui n'ont encore rien réservé. Selon Christelle Craplet, directrice de clientèle BVA, "c'est assez inédit, le contexte d'incertitude et d'attente a décalé les projets".

*Enquête effectuée par internet du 2 au 4 juin sur un échantillon de 1.055 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.