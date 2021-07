Vacances : à Duttlenheim la société Loisirs Camping-car est "à fond", les demandes explosent

L'équipe de la société "Loisirs Camping-car", basée à Duttlenheim, fait fasse à une grosse demande cette année et d'autant plus à l'occasion de ce premier week-end de départs en vacances. Avec la crise sanitaire, de plus en plus d'Alsaciens optent pour le camping-car, synonyme de tranquillité !

Pour la société Loisirs Camping-car, implantée à Duttlenheim à côté de Strasbourg, 2021 s'annonce encore meilleure que l'année dernière. Les gens sont de plus en plus séduits par le camping-car, loin de l'image ringarde qu'il pouvait véhiculer dans le passé. Il faut rajouter à cela, la crise sanitaire qui a fini de convaincre les plus hésitants.

Une demande en forte hausse

"On est à fond !" d'entrée de jeu, le patron de la société de camping-cars, Sébastien Couset donne le ton. Depuis l'année dernière, lui et son équipe ne chôment pas et cela a même tendance à s'intensifier. "On est au maximum de ce que la légalité nous autorise de faire ! Mes employés travaillent 48 heures par semaine et s'ils pouvaient faire plus, ils le feraient" ajoute le gérant, souriant mais épuisé. L'année 2020 était déjà très bonne mais cette année va exploser les chiffres. Les demandes de réservation ont augmenté de 20% par rapport à l'an passé et la clientèle se rajeunit. "On a un boom sur les jeunes, qui ont vraiment un esprit de liberté".

Le camping-car, "une bulle sanitaire"

Cet engouement pour le camping-car s'explique notamment par la crise sanitaire. Pour éviter de trop se mélanger dans les établissements touristiques classiques, certains préfèrent être libres et en sécurité dans leur petite maison itinérante. "Dans son camping-car on est dans une bulle sanitaire. Partout où vous allez, vous êtes chez vous !" selon Sébastien Couset de la société "Loisirs Camping-car".

C'est transformer le rêve en réalité et la crise sanitaire leur a permis de franchir le pas

Le gérant s'est bien rendu compte que l'épidémie a joué un rôle dans le choix des vacanciers. "Les gens qui réfléchissaient depuis longtemps ont acheté leur camping-car ! En fait, c'est transformer le rêve en réalité et la crise sanitaire leur a permis de franchir le pas". C'est le cas de Michel, Strasbourgeois qui a acheté son tout premier camping-car ce vendredi. Après quelques réglages, il prendra bientôt la route pour la Bretagne !