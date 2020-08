Vacances apprenantes : des jeunes Vauclusiens découvrent les métiers de l'armée de l'air à la BA115 d'Orange

Avec le confinement, les journées de défense et de citoyenneté n'ont pas pu avoir lieu. Dans le cadre du plan "vacances apprenantes" de l'été lancé par le gouvernement, le ministère des Armées a voulu aussi participer en organisant "la journée au cœur des armées". Dans le Vaucluse, elle s'est tenue ce mardi à la base aérienne d'Orange. Une quinzaine de jeunes Vauclusiens de la mission locale du Grand Avignon sont venus découvrir les métiers de l'armée de l'air.

"Sur la BA115, on a 54 spécialités, ça va du boulanger jusqu'au pilote d'avion, en passant par le mécanicien auto et le secrétaire" - Lieutenant-colonel Desmarets

Ils ont assisté à une démonstration de l’équipe cynophile et visité le musée Caritat qui retrace l’histoire de la BA115 et des aéronefs en service depuis sa création il y a 80 ans. Le lieutenant-colonel Desmarets a accueilli les jeunes de la mission locale en leur dressant le portrait de la base aérienne. "La BA115, c'est 1.600 personnes qui œuvrent dans diverses missions : des missions opérationnelles avec les avions de chasse, les hélicoptères, les fusiliers commandos qui sont déployés à l'extérieur. On a aussi des escadrons qui font de la formation des pilotes de chasse et des pilotes d'hélicoptères".

Sur la BA115, il y a 54 métiers. "Cela va du boulanger jusqu'au pilote d'avion, en passant par le mécanicien auto et avion, le secrétaire, on a des ébénistes, des plombiers... On a des métiers de tout type qui œuvrent sur la base pour la faire fonctionner, c'est une petite ville. Vous pouvez entrer demain dans l'armée, on vous accueille à bras ouverts", termine le lieutenant-colonel.

Les jeunes ont pu assister à une démonstration de l'équipe cynophile © Radio France - Isabelle Gaudin

3.500 postes par an dans l'armée de l'air

Sophie a 19 ans, elle est à la mission locale du Grand Avignon. "Moi j'étais mécanicienne automobile, aujourd'hui, je ne sais plus trop ce que je veux faire, je cherche ma voie. On ne connait pas bien les métiers de l'armée, et là on en découvre quelques-uns, comme celui de maître chien dans l'équipe cynophile. "

Une journée comme celle-ci permet aux jeunes de découvrir quelques métiers de la BA115. Monique est conseillère en recrutement de l'armée de l'air : "Dans l'armée de l'air, on va former nos militaires, et ils seront rémunérés dès l'intégration dans leur formation. Nous ne recherchons pas une expérience, nous la fournissons".

Le recrutement dans l'armée de l'air, c'est plus de 3.500 postes par an, dans plus de 50 métiers. Les jeunes ciblés, sont sur une tranche d'âge de 17 à 30 ans, de niveau 3e à Bac +5.

Et si vous êtes intéressés par les métiers de l'armée de l'air, vous pouvez vous rendre sur le site devenir aviateur.

Une nouvelle journée de découverte de la base aérienne d'Orange est organisée mardi prochain avec un nouveau groupe de jeunes.