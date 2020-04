Le maire de Saint-Gervais en Haute-Savoie, Jean-Marc Peillex, dénonce à son tour les vacanciers qui ne respectent pas le confinement. Selon l'élu, depuis le début des vacances scolaires de la zone C, les résidences secondaires sont de nouveaux occupées au pied du Mont-Blanc

Vacances et confinement : "les résidents secondaires débarquent en toute impunité" au pied du Mont-Blanc

C'est un coup de gueule de celui qui est connu pour dire ce qu'il pense : le maire de Saint-Gervais (Haute-Savoie), Jean-Marc Peillex, dénonce à son tour, les vacanciers qui ne respectent pas le confinement. Selon l'élu, depuis le début des vacances scolaires de la zone C le week-end dernier (Paris, Montpellier, Toulouse), les résidences secondaires sont de nouveaux occupées au pied du Mont-Blanc.

"Il y en a quelques-uns et ce sont quelques uns de trop" - Jean-Marc Peillex, maire de Saint-Gervais

"On le voit aux chalets subitement allumés (...) ils auraient pu éviter ça", dénonce Jean-Marc Peillex Copier

Cela provoque la colère du maire de Saint-Gervais qui écrit : "Malheureusement nos citadins résidents secondaires débarquent en toute impunité avec leurs virus. Ils sont inconscients et n’ont rien compris au confinement. Ils ne pensent qu’à eux."

"Ce sont les voisins qui voient les chalets qui sont subitement allumés", raconte le maire de Saint-Gervais à France Bleu Pays de Savoie qui ne comprend pas ce comportement : "ils ont choisi le confinement chez eux, qu'ils le fassent du début à la fin (...) c'est pas à la carte". L'élu précise bien que si ces familles avaient choisi Saint-Gervais dès le début du confinement, elles auraient été "accueillies à bras ouverts". Mais maintenant, "aller dans l'autre sens ça veut dire _risquer de faire circuler et propager le virus deux fois_, c'est la double peine".

Au bord de mer, même combat

Dans plusieurs régions de France, les volets des résidences secondaires se sont opportunément ouverts ces dernières heures à l'occasion des vacances scolaires. Alors que chacun doit logiquement rester chez soi si l'on respecte les règles du confinement, on a vu en Dordogne par exemple des vacanciers arrêtés au péage et qui ont du rentrer chez eux. En Normandie, plusieurs élus dénoncent aussi les arrivées sur leurs communes et la préfecture du Calvados a même décidé d'interdire les locations touristiques jusqu'au 15 avril. Le Préfet de Corse a aussi rappelé que les résidents secondaires n'étaient pas les bienvenus sur l'Ile de Beauté.