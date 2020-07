Vacances d’été : c’est leur première fois en Lozère

Depuis le début de la semaine, les touristes affluent sur le département. Loin des plages saturées et des campings bondés, ces touristes savourent le calme et les grands espaces qu’offre la Lozère.

C’est un succès pour le département de la Lozère qui a été particulièrement préservé de la crise du coronavirus. Depuis le début des vacances d’été, les touristes débarquent les uns après les autres rassurés par la situation sanitaire du département. Au chalet des pépites, club de vacances à Barjac prés de Mende, Pascal, sa femme Patricia et leur fils Manoé, ont posé leur valise dans un des dix chalets que compte le parc, c’est notre première fois en Lozère explique Patricia : "on ne croise pas grand monde et c’est rassurant. La dernière fois, nous sommes allés faire du canoë sur les gorges du Tarn et sur la route pendant une quinzaine de minutes _nous n’avons rencontré personnes_". À côté, son mari confirme : "d’habitude, on part sur le bord de mer, mais là et vu la situation, on n'avait pas envie d’être les uns sur les autres".

La famille a préféré éviter le bord de mer cette année pour la montagne un choix de raison, un choix lié au virus : "c’est rassurant et on profite mieux de nos vacances".



Le patron du club vacances qui accueillent nos Picards pour deux semaines affiche complet tout l’été, tout s’est joué après le déconfinement explique William Rubio : "dès l’annonce du 1er ministre, le téléphone n’a pas arrêté de sonner et très vite nous étions complet".

Et tout cela William le doit au virus. Le département très peu touché a fait la une de la presse nationale et internationale, des passages remarqué dans les journaux de 13 et 20 h. Une bonne publicité assure William : "je pense que ça a clairement joué dans le choix du département pour les vacances".