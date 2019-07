Vacances d'été : comment réussir sa cuisson au barbecue ?

La saison des barbecues bat son plein ! Merguez, bœuf, poulet, poisson : on a l'embarras du choix pour se faire plaisir mais attention à la cuisson. Une viande mal cuite ou trop cuite peut avoir des conséquences sur notre santé. France bleu vous aide à devenir un pro du barbecue.

Le barbecue, c'est tout un art... et une grosse responsabilité pour celui ou celle qui s'occupe de la cuisson ! Il y a des précautions à prendre pour éviter les soucis de santé.

Gare aux intoxications alimentaires !

Une viande mal cuite peut entraîner des infections alimentaires. Commencez donc par bien la choisir. Pour éviter une intoxication, préférez les viandes maigres. Lavez-vous bien les mains avant et après la manipulation de la nourriture et surtout faites cuire votre viande à cœur. Une bonne cuisson protège des bactéries. L'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail donne quelques gestes à respecter pour un barbecue réussi.

Une viande brûlée contient des substances cancérigènes

Le vrai danger des barbecues c'est la viande carbonisée. Le bœuf, le porc, la volaille ou même le poisson, lorsqu'ils sont carbonisés ou cuits à feu vif, par exemple sur un grill, produisent des substances chimiques cancérogènes. Si ça vous arrive il faut absolument gratter les parties noires sur la viande. Pour une cuisson parfaite : évitez le contact avec les flammes, utilisez la chaleur de la braise pour la cuisson et espacez votre grille des braises d'environ 10 cm. Pensez à sortir votre viande en avance, on ne met jamais sur le gril des aliments qui sortent du frigo, c’est le meilleur moyen de rater ses cuissons.

Enfin vous pouvez aussi choisir l'option papillote pour une cuisson plus douce. C'est le top pour le poisson par exemple.