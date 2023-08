Vacances d'été en Gironde : "opération argent de poche" pour une dizaine de jeunes de Langon

Les nageurs sont déjà nombreux dans la piscine municipale de Langon, Emmanuelle a terminé son travail. Arrivée à 7h30 ce matin, l'adolescente de 17 ans a déjà bien travaillé : "quand j'arrive il y a déjà quelqu'un qui a nettoyé la piscine, moi je change les poubelles, je nettoie les plages autour de la piscine, je coupe l'arrivée d'eau à un endroit précis, puis à 8h30 la saisonnière arrive et je 'laide à nettoyer les douches et les vestiaires"

"On nous donne des responsabilités"

Elle en est a sa deuxième saison, et sa deuxième semaine de travail cet été : "j'étais à la cantine du centre aéré." Globalement, elle a trouvé ses deux missions " vraiment cool, les gens sont très sympa, ils font attention à nous, nous aident, et puis c'est pas très compliqué ce qu'on nous demande".

Son amie Manon acquiesce. Elle a 16 ans, et elle voulait vraiment travailler cet été. Tout juste sortie du collège il y a un an, la voilà avec la communication de la mairie "on va voir les commerçants de Langon, on distribue des petits sacs pour les nouveaux arrivants de la commune avec des informations sur Langon, sur les choses à faire ici..." Pour cette jeune fille qui se rêve professeure des écoles, c'est surtout ses deux semaines au centre aéré qui l'ont marquée cet été, "on nous donne des responsabilités et ça nous permet de voir un petit peu ce que ça fait de travailler, on grandit en fait." Emmanuelle ne pense pas postuler à la piscine plus tard : elle vient d'avoir son bac et entre en septembre en BTS agricole. Mais elle est certaine que ces expériences d'été l'ont aidée. "Travailler à 16 ans ça fait qu'on commence je pense à avoir un peu le sens des responsabilités, je me dis ok si je fais ça je peux avoir de l'argent et soit je peux me faire plaisir soit je peux économiser pour plus tard."

Manon, 16 ans et Emmanuelle, 17 ans, font partie de la dizaine de jeunes du dispositif Argent de poche cet été à Langon. © Radio France - Ségo Raffaitin

60 euros par semaine

Et ça fait de l'argent de poche ! Puisque c'est bien le nom du dispositif de la mairie, à raison de 4 matinées (de 3h de travail) par semaine en moyenne, les jeunes empochent 60 euros. "C'est de l'argent qui leur est donné en espèces, il n'est pas versé sur le compte des parents, on voulait vraiment que ce soit le leur" précise Dominique Chauveau Zébert, adjointe aux affaires scolaires. Manon commence sa cagnotte pour un voyage à Londres, et toutes les deux s'autorisent aussi de petites sorties cinéma, ou même parc d'attraction, avec les sous gagnés cet été.

Le dispositif argent de poche existe dans plusieurs communes girondines

.A Langon ça fait 3 ans que le dispositif Argent de poche existe mais d'autres mairies girondines l'ont aussi mis en place, c'est le cas à La Brède, à Rions , à Saint Médard d'Eyrans, à Virelade, ou à Beautiran par exemple. Les tranches d'âge pour postuler et les volumes horaires de travail peuvent légèrement varier d'une commune à l'autre : à Beautiran par exemple, il est possible de travailler pendant les autres vacances scolaires, par tranches de 3 h 30. Les ados peuvent s’inscrire pour 20 demi-journées par an pour un total de 300 euros.