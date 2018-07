Laval, France

C'est un triste constat. Chaque année en France, 60 000 animaux sont abandonnés pendant la période des vacances estivales. En première ligne pour les recueillir: la Société Protectrice des Animaux (SPA). En Mayenne, Jean-Pierre Morin, co-président de la SPA de Laval redoute toujours un peu le début des grandes vacances "c'est une période charnière, on s'inquiète toujours d'une arrivée massive des chiens et des chats", néanmoins il souhaite rester optimiste " quand on regarde les derniers étés, la Mayenne n'est pas trop touchée par les abandons, deux chiens ont été retrouvés sur des aires d’autoroute".

Jean-Pierre Morin croise donc les doigts et espère que le phénomène des abandons en Mayenne ne va pas s’accentuer cet été. Pour les maîtres qui rencontrent des difficultés à faire garder leur chien pendant les vacances, il rappelle que "la SPA de Laval ainsi que d'autres structures mayennaises proposent des pensions."

Enfin, pour rappel l'abandon d'un animal est sévèrement puni par la loi. Cet acte est puni de deux ans de prison et de 30 000 € d'amende.