La SPA s'est associée avec APRR pour cette opération, et ce n'est pas un hasard car de nombreux animaux sont abandonnés directement sur la route des vacances, sur les aires d'autoroute, comme l'explique Charline Schwartz du groupe APRR : "Nos agents ont trouvé qu'il y avait trop d'animaux abandonnés sur les aires et qui nous ont dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. C'est pour ça qu'APRR a décidé de se mobiliser contre ce fléau."

L'été, en moyenne, un animal est abandonné toutes les trois minutes

Samedi, sur l'aire d'autoroute de la porte de la Drôme sur l'A49 entre Grenoble et Valence, c'est l'heure de la pause pour Véronique, son mari et Luna, leur bichon maltais âgé d'un an. Pour ce couple de vacanciers descendus du Pas-de-Calais, pas question de partir sans leur chien. Véronique a anticipé : "Nous allons séjourner dans un hôtel qui accueille les animaux, nous nous en sommes assurés à l'avance. Puis nous irons passer une semaine chez des amis où Luna est bien évidemment la bienvenue."

Pour Cindy et Evelyne, pas question de partir en vacances sans Mya, leur berger australien. © Radio France - Radio France

Même chose pour Cindy et sa maman Evelyne en route vers Montélimar avec Mya, leur berger australien : "Si on ne peut pas l'emmener avec nous on ne part pas" explique Evelyne. Pour Cindy, abandonner son chien c'est absolument honteux : "Souvent les gens offrent des chiens à Noël par exemple, et au moment de partir en vacances, ils ne savent plus quoi en faire ! Pourtant il y a plein de solutions, comme l'emmener, le confier à des proches ou encore le laisser en pension dans un refuge." En moyenne, l'été, 1.000 animaux de compagnie sont abandonnés chaque jour.