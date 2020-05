Vacances d'été : les réservations en "plein boom"

C'est "un véritable boom" selon Timothée de Roux, directeur général d’Abritel-Homeway en France et président de l’UNPLV (Union nationale pour la promotion de la location de vacances). "Les recherches et les réservations [de locations] ont clairement redémarré depuis trois jours et c'est très encourageant" a-t-il assuré sur France Info ce lundi. Lors de la présentation du plan gouvernemental d'aide au tourisme jeudi, le Premier ministre avait encouragé les Français à réserver pour l'été en soulignant que "les acteurs du tourisme, de l'hôtellerie, se sont engagés à faire en sorte qu'ils soient intégralement remboursés dans l'hypothèse où l'évolution de l'épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances". A ce stade en effet, de nombreuses incertitudes demeurent et des restrictions géographiques ne sont pas à exclure en fonction de l'évolution de la pandémie de coronavirus.

Un protocole sanitaire pour les locations de vacances

"Par rapport aux autres années, les destinations de l'arrière-pays ont beaucoup été réservées", a précisé Timothée de Roux sur France Info, "les vacanciers cherchent en fait à être rassurés dans un lieu privé, à se retrouver en famille, entre proches, en respectant une forme de distanciation physique et en limitant les déplacements dans les lieux publics."

Pour tranquilliser les vacanciers inquiets, l'Union nationale pour la promotion de la location de vacances a élaboré un protocole sanitaire avec une société certifiée Afnor, O2 Care Services, leader français des services à la personne. Il "liste les gestes à respecter par les propriétaires" et "les produits virucides à utiliser" a détaillé Timothée de Roux. "On indique les endroits qu'il faut particulièrement bien nettoyer" comme les plans de travail, tables, chaises, interrupteurs, poignées, WC, télécommandes, boutons d’électroménagers, sonnette, digicode ou encore rampes d’escaliers. "Il y a des plateformes qui proposent un kit" et "des plateformes qui vont proposer une labellisation des propriétaires qui ont respecté ces conditions" a-t-il ajouté.

Quant aux touristes, ils "sont censés respecter les indications, les recommandations du gouvernement. Comme de ne pas réunir trop de personnes, même si ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Mais il y a quand même des recommandations gouvernementales que les vacanciers devront respecter" a rappelé le président de l’UNPLV.

→ Le protocole sanitaire détaillé