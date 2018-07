Un an qu'on les attendait, et les voilà enfin : les vacances d'été sont bien là. En ce premier week-end de grands départs, France Bleu Auxerre s'intéresse aux destinations prisées des Icaunais cette année.

Auxerre, France

Direction l'étranger, d'abord, pour Béatrice, croisée au parc de l'Arbre-Sec : "A Lisbonne au Portugal, et à Malte, sur une petite île sauvage !" Comme elle, cette année, nombre d'Icaunais ont choisi des pays d'Europe, en bord de mer. "Principalement Grèce, Crète, Sicile, Espagne, et aussi Etats-Unis et Canada", explique Carole Cresson-Giraud, de l'agence Carol's Voyages à Auxerre.

Le côté soleil, c'est primordial pour les Icaunais. Il y a les plages, le culturel, mais aussi le côté sécuritaire : un pays sans aucun risque. - Carole Cresson-Giraud

Mais cet été, en fait, presque 7 français sur 10 ont décidé de rester en France, tout simplement : "dans la Drôme" pour un père de famille croisé en plein pique-nique ; "en Corrèze" pour une passante, ou encore "vers Perpignan" pour l'une de ses amies. Mais cela n'empêche pas de vouloir la même chose : "Un peu de plage, un peu de balade, se reposer surtout. Voilà le programme. Ensuite, on improvisera !"

Les enfants en vacances, les parents au travail !

Et puis il n'y a pas que les adultes, les enfants aussi partent en vacances : "Notre fils Julien part à Noirmoutier", nous dit un papa. "En camp de vacances, pour faire du paddle, du char à voile, etc... Pour eux, ce sera bien, mais pour nous un peu moins !" Car lui et sa compagne n'ont pas cette chance : "_On reste à Auxerre, on va faire des travaux, entretenir la maison.._." Comme eux, certains vont rester chez eux en juillet-août. Un tiers des Français ne part pas du tout, pendant les vacances d'été.