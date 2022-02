Vacances d'hiver dans les Pyrénées : sécurité maximale des pisteurs et des skieurs

Faire du ski a un prix, mais pas au péril de sa vie. Cette saison, les morts de skieurs sur les pistes, notamment celle de l'acteur français Gaspard Ulliel, frappent les esprits. Plus récemment, un Sarthois de 18 ans a fait une chute mortelle à ski. Alors la sécurité au ski est dans toutes les têtes. Pour skier, il faut bien s'équiper et surtout faire attention à sa vitesse et aux autres. Cela passe entre autres, par un port du casque, très recommandé mais pas obligatoire.

Comme un effet Schumacher, y aurait-il un effet Ulliel ? Les boutiques d'achat et de location de matériel de ski le long de la station Ax 3 Domaines en Ariège attestent en tout cas du phénomène. Clara, skiwoman (vendeuse), avoue que les casques "partent comme des petits pains". Elle en loue plein, tous les jours, "depuis la mort de Gaspard Ulliel, tout le monde se rue vers les casques. D'ailleurs, on en a presque plus en vente" confirme la vendeuse.

"C'est inconcevable pour moi d'aller skier sans casque" - Aymeric, papa de Kiara 14 ans

Aymeric achète un casque pour sa fille Kiara, 14 ans : "C'est primordial pour la sécurité. C'est inconcevable pour moi d'aller skier sans casque". Peu importe le prix, "149 euros ? Elle a grandi et l'ancien ne lui va plus, il lui faut un casque". Sur les pistes, il est rare de voir des gens sans casques. La plupart en porte, même Sophie, "je n'ai pas skié depuis dix ans, et avant je ne portais pas de casque. Là j'en ai un, preuve qu'on fait plus attention aujourd'hui". Les enfants le portent quasiment tous, Alexandre est avec sa femme et ses deux enfants : "Nous ça fait 5 ans qu'on le porte tous. C'est notre vie qui est en jeu, on est là pour s'amuser pas pour mourir !".

Sécurité des pistes et prévention

Il n'y a pas que le casque qui compte. La vitesse aussi, et les comportements de chacun. C'est pour cela que les pisteurs-secouristes, en plus d'ouvrir et fermer les pistes, veillent à l'information et à la signalisation sur les pistes de ski. De quoi prévenir un peu les accidents. Au delà de la prévention passive, à travers les banderoles et les balisages par exemple, les pisteurs secouristes jouent parfois aux gendarmes.

"On fait constamment de la prévention. On patrouille les pistes toute la journée et dès qu'on voit des comportements dangereux, on interpelle les gens pour les rappeler à l'ordre, leur dire de réduire leur vitesse. Quand il y a récidive de comportements dangereux, on prévient les gendarmes qui peuvent verbaliser" précise Jacques Gales, le directeur des pistes d'Ax 3 Domaines. Une situation très rare avoue le directeur. Chaque saison, la station Ax 3 domaines enregistre tout de même une dizaines de collision à cause de la vitesse.