Les Fourgs, France

Les petits Franc-Comtois retrouveront ce lundi le chemin de l'école. Mais la fin des vacances pour la zone C, celle des Parisiens, ce sera dimanche prochain. Du coup, côté stations de sports d'hiver, dans la région, les professionnels du tourisme eux se frottent les mains : malgré la pluie de la semaine dernière il reste encore de la neige et la fréquentation est au rendez vous.

Aux pieds des pistes des Fourgs, petite station à 1.200 mètres d'altitude, près de Pontarlier, la température est polaire, mais dans le magasin de location de skis il fait très chaud pour ceux qui travaillent. La boutique, est littéralement prise d'assaut. Cyril Bulle Piourot, co-gérant de la station se félicite de la bonne fréquentation "on est fois 2 par rapport à l'année passée". De quoi permettre au magasin "d'investir un petit peu dans un nouveau stock de skis, d'avoir du matériel un peu plus récent, histoire de faire plaisir aux gens qui viennent skier aux Fourgs".

Des visiteurs qui ne viennent pas que de Franche-Comté. Eric Grosfillet, propriétaire des chambres d'hôtes des Grands Prés, a une clientèle bien variée : "on prend tout le Nord de la France, des Parisiens, on a même des Bretons, on a beaucoup d'Alsaciens qui viennent".

Même satisfaction du côté de l'office de tourisme du Mont d'Or et des 2 lacs. Elisabeth Contejean, directrice de l'office de tourisme note qu'avec la neige bien présente de nombreuses activités sont proposées aux vacanciers : "ils peuvent faire de la luge, du ski de fond, du ski".

Car l'essentiel pour ces amateurs des pistes, c'est l'aménagement pour les enfants. Et il faut dire qu'ils sont tout sourire en bas des pistes. Erwann, 7 ans, se réjouit d'avoir pu faire quelques descentes "c'était trop bien (...), mon meilleur souvenir, c'est d'avoir eu la petite médaille".

Aux Fourgs cet hiver on espère doubler la fréquentation de l'année dernière. Il n'y a pas qu'aux Fourgs, où les vacanciers se sont donnés rendez-vous ces dernières semaines. La station des Rousses, sur le massif jurassien a fait carton plein : "au niveau du taux d'hébergement, la semaine qui est en train de s'écouler et la semaine prochaine, on a un taux de remplissage de 100%", selon Mylène Chanois, chargée de communication à la station. Une bonne fréquentation que l'on doit en bonne partie au soleil et à la neige, bien au rendez-vous ces dernières semaines"On a plus de 2 mètres de neige sur le sommet des massifs, avec un soleil magnifique depuis 10 jours, donc ça attire beaucoup de gens, même à la journée"

Seul petit bémol pour les offices de tourisme, le manque de soleil : "on a une météo capricieuse, du coup la clientèle locale, à la journée, est un petit moins motivée pour venir" assure Elisabeth Contejean.

Mais la saison de ski n'est pas terminée, les Parisiens ont encore une semaine pour profiter des pistes et les vacanciers de la zone B eux vont pouvoir arriver dès ce dimanche. Pour les Franc-Comtois, si les vacances sont finies, il reste tout de même les week-end.