Vacances d'hiver en Occitanie : "une accélération des réservations depuis quatre ou cinq jours"

A la veille des vacances de la zone A, celle de nos voisins bordelais, Le site Booking.com dévoile ce jeudi avec France Bleu un classement sur les endroits les plus appréciés des touristes basé sur les commentaires laissés sur le site. Et selon les internautes, la ville de Gaillac est 4ème du classement des villes françaises les plus accueillantes. La commune tarnaise arrive juste après trois communes alsaciennes et devant Saint-Emilion. Une très nouvelle pour Vincent Garrel, le président du comité régional du tourisme en Occitanie, qui est Tarnais.

Vous êtes satisfait de ce classement ?

Je suis très heureux pour la ville de Gaillac : je connais bien les Gaillacois. Je connais bien les professionnels du Gaillacois et je sais toute leur capacité à bien accueillir les touristes. Donc ça ne me surprend pas. Mais de façon plus générale, ça ne me surprend pas de voir que des villes d'Occitanie sont bien placées : nous avons une grande qualité d'accueil sur l'ensemble de notre territoire. Et je pense qu’un touriste qui vient découvrir l'Occitanie y revient parce qu'il a fait de belles rencontres avec les hôteliers et les habitants de la région.

C'est une vraie marque de fabrique ce sens de l'accueil et cette bienveillance. C'est ce qui fait notre réputation ici, dans le Sud-Ouest ?

Il n’y a pas que ça. Nous avions travaillé au niveau du Comité régional du tourisme sur un concept que nous avions appelé l'Occitalité, c'est à dire l'idée de mettre en avant le patrimoine de la région en lien avec l'esprit, de l'esprit de convivialité qui existe dans nos régions. C'est vrai que nous sommes des régions de terroir où on sait bien accueillir, où on sait passer de bons moments autour d'un bon vin, avec modération bien entendu, aux moments de moments de partage. Et puis bien sûr, autour d'une très bonne table avec les produits du terroir. Et chaque terroir porte des produits de très grande qualité.

L’un de nos terroir, c'est évidemment les Pyrénées avec les vacances d'hiver qui démarrent demain soir pour la Zone A. On a eu peur que la neige manque. Finalement, elle est arrivée Les réservations pour ces vacances sont-elles bonnes dans les Pyrénées ?

A priori, les choses se passent mieux le fait que la neige soit arrivée. Il y avait quelques inquiétudes au moment où les stations étaient fermées. Là, les réservations sont plutôt bonnes. On a depuis quinze jours un vrai fonctionnement des stations avec la clientèle de proximité. J'ai rencontré plusieurs professionnels qui m'ont dit que depuis quinze jours, les choses se passaient extrêmement bien. Et depuis, quatre ou cinq jours, il y a une vraie accélération des réservations, à la fois de nos voisins bordelais et puis également les Occitans qui passent leurs vacances en Occitanie. C'est une grande spécificité des habitants de la région Occitanie puisque plus de 55 % des habitants passent leurs vacances sur le territoire. On va probablement avoir une belle saison en terme d'activités de loisirs sur les stations, mais aussi en terme d'hébergement. Les choses sont en train de plutôt bien démarrer. Je suis Argelès-Gazost dans les Hautes-Pyrénées et je peux vous garantir que même hors vacances scolaires, les stations ont déjà du monde et de l'activité.

Que vous disent les professionnels du tourisme dans les Pyrénées? Est ce qu'ils jouent vraiment leur saison sur ces quatre semaines d'hiver ou est-ce que les choses ont changé ?

Les choses ont évolué puisque vous avez beaucoup de stations qui se positionnent du tourisme de quatre saisons. Et la région Occitanie menons des actions avec eux pour les aider à se repositionner. Reste que pour les stations les plus importantes de ski de descente, bien entendu, la saison d'hiver est vraiment primordiale.

Il y a la crainte d'une nouvelle grève à la SNCF pour samedi prochain. Ca inquiète les professionnels du tourisme en Occitanie ?

Il y a la question de la grève, mais de façon plus générale, il y a la question de la morosité ambiante liée à la fois aux conflits sociaux en cours et aux problèmes géopolitiques au niveau européen. Ce sont des sujets qui inquiètent les professionnels. Mais le tourisme est une activité qui est là pour que les gens puissent se changer les idées.