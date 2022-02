Vacances d'hiver : "j'aime bien sa vie", les enfants découvrent le château de Joséphine Baker en Dordogne

Dans les pièces du château des Milandes, tous les visiteurs sont concentrés, leur audioguide scotché à l'oreille. Parmi eux, on voit beaucoup d'enfants, et leurs parents. L'ancienne demeure de Joséphine Baker, installée à Castelnaud-la-Chapelle, fait le plein de visiteurs pendant ces vacances d'hiver, notamment grâce à l'engouement suscité par l'entrée au Panthéon de l'artiste et résistante, en novembre dernier. Le musée enregistre une centaine d'entrées chaque jour. C'est deux fois plus qu'en 2019, avant la crise covid.

Une centaine de visiteurs par jour pendant les vacances d'hiver

Au milieu des robes à paillettes de Joséphine Baker, un petit bonhomme de 10 ans se promène, avec un gros sac rouge sur le dos, et un carnet de croquis sous le bras. "J'ai dessiné la façade et les jardins, raconte Isidore, qui arrive de Bordeaux et découvre le château pour la première fois. J'aime bien cet endroit, j'aime sa vie et c'est très beau !" A l'étage du dessus, sa petite sœur, Célestine, ne lâche pas son audioguide. "Cette salle de bain est trop belle, sourit elle, les yeux qui brillent. Il y a même une robe au fond !"

Célestine et Isidore ont adoré la visite du château de Joséphine Baker. © Radio France - Lise Roos-Weil

C'est important que nos enfants connaissent l'histoire de Joséphine Baker, qui est fascinante car internationale, généreuse, ça reste des valeurs importantes

La vie de princesse fait rêver mais Célestine sait que la vie de Joséphine Baker n'a pas toujours été rose. Elle l'a lu dans Astrapi et en a discuté avec sa maman, Cécile. "C'est important que nos enfants connaissent l'histoire de Joséphine Baker, qui est fascinante car internationale, généreuse, ça reste des valeurs importantes", précise-t-elle. Un réflexe que Auriane Roulland constate chez de nombreux visiteurs : "ils ont la curiosité d'amener leurs enfants pour leur montrer le message de fraternité de Joséphine et ses combats. Mais c'est surtout la résistance qui passe au dessus. Grâce au Panthéon, ils ont découvert cette facette de sa vie."