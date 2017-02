Vacances d'hiver : samedi noir sur la route des stations alpines

Au coeur des vacances d'hiver, ce week-end s'annonce chargé sur les routes selon les prévisions de Bison Futé, avec un samedi orange dans le sens des départ et même noir au niveau des Alpes. Dans le sens des retours, la route des stations sera rouges. Les premières difficultés sont pour ce vendredi.

Ce week-end, les trois zones scolaires seront sur la route : les vacances scolaires se terminent pour la zone C, soit l’Île-de-France et l'Occitanie ; elles débutent pour la zone A (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers), et se poursuivent pour la zone B (académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg).

Par conséquent, la circulation sera dense. Bison Futé publie donc ses prévisions assorties de ses recommandations d'usage.

Voici ce qu'il faut savoir pour la journée de vendredi :

Dans le sens des départs , la journée est classée orange dans cinq départements de l'Est : l'Aube, la Haute- Marne, l'Yonne, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire

, la journée est classée : l'Aube, la Haute- Marne, l'Yonne, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire Elle est orange dans le sens des retours en région parisienne

Mieux vaut éviter de quitter les grandes villes entre 16 heures et 20 heures.

Un samedi noir sur la route des stations, des bouchons attendus dès 7h

Les difficultés les plus sérieuses sont attendues ce samedi , avec le chassé-croisé des vacanciers :

Dans le sens des départs, la journée est classée orange au niveau national, et noire sur la route des Alpes (dans l'Ain, l'Isère, le Rhône, en Savoie et en Haute-Savoie)

(dans l'Ain, l'Isère, le Rhône, en Savoie et en Haute-Savoie) Au départ de la route des Alpes (mêmes départements), la journée est classée rouge

(mêmes départements), Bison Futé vous recommande donc, dans le quart Nord-Est, d'éviter les grands axes vers Lyon entre 9 heures et 15 heures

Évitez d'emprunter les grands axes de la route des alpes entre 9 heures et 18 heures : les premiers bouchons sont attendus dès 7 heures sur l'A43 entre Lyon et Chambéry

Si vous quittez une station des Alpes du nord, partez avant 10 heures du matin.

Dimanche, tous les indicateurs seront au vert !