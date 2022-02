Vacances de février : les stations de ski des Vosges sont optimistes

Rien ne pourra enlever le sourire sur les visages des responsables des stations de ski des Vosges. Ils ont tout pour être optimistes. Il faut dire que la période n'a rien avoir avec février 2021 où les pistes avaient été fermées à cause du coronavirus.

"Tout cela fait du bien au moral pour nous et nos clients qui vont venir s'évader et sortir du contexte anxiogène de la crise sanitaire. On espère des vacances intenses et on est prêt à accueillir un maximum de personnes", assure Patrice Perrin, le directeur de la station de ski du Lac Blanc. Les vacances de février représentent, pour les professionnels vosgiens, 50 % de leur chiffre d'affaires.

Du beau temps et surtout de la neige

Les vacanciers devraient être nombreux ! Il faut dire que les stations des Vosges ont un argument de poids pour les séduire : la neige ! "On a de la neige, elle va tenir pour les vacances et bien au-delà. Les prochains jours, on aura le retour du froid et même du soleil", ajoute Patrice Perrin.

De la neige naturelle présente donc et en cas de besoin, les réserves en neige de culture sont là pour permettre de tenir tout au long des congés scolaires. "On a une bonne sous couche que l'on a produit en décembre. On a de la réserve pour le mois qui vient ! C'est très important d'offrir un tel décor aux vacanciers. Cela va leur permettre d'oublier leur quotidien", poursuit Nicolas Buhl, le gérant de la station du Schnepfenried, dans la vallée de Munster