Vacances de la Toussaint : des touristes parisiens se mettent au vert en Bretagne

Patrick, Sylvie, Richard et Yvonne ont choisi de passer leurs vacances de la Toussaint, dans le Finistère. Ces deux couples d'amis viennent de région parisienne. Ce séjour leur permet de prendre du repos et un bon bol d'air, loin des restrictions sanitaires les plus importantes imposées dans les agglomérations les plus touchées par l'épidémie de Covid-19.

"On vient se ressourcer"

"Ici, ça sent très bon, ça fait du bien, sourit Patrick. On vient ici pour se ressourcer. Au quotidien, la vie en région parisienne est difficile. Le masque toute la journée au travail, dans les supermarchés... et c'est pas fini !" Richard n'est guère plus optimiste. "Ce séjour nous permet de mieux supporter la suite. Les contraintes vont sans doute durer jusqu'à l'été."

Les deux couples avaient prévu de venir dans le Finistère aux dernières vacances de Pâques. Ils avaient dû reporter leur séjour, en raison du confinement. "On n'a pas exactement le même temps, mais on s'est dit que ça allait quand même nous faire du bien, dit Sylvie. Et là, la Bretagne et la mer qu'on n'a pas vue depuis longtemps, c'est formidable !... et on ne vous amène pas le virus, on fait très attention !"

"C'est bon pour la santé !"

Les quatre amis profitent donc pleinement de ce séjour. "Les paysages, la nature, les bons produits de la mer... C'est très bon pour la santé, parfait pour lutter contre la Covid, ajoute Yvonne. On ne sait pas combien de temps cette crise sanitaire va durer. Alors, il faut prendre du bon temps, profiter de la vie."

Le plaisir sera de courte durée, juste une semaine avant de repartir en région parisienne.